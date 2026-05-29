इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना उचित नोटिस और सुनवाई के नहीं होगा मकानों का ध्वस्तीकरण

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मकानों के ध्वस्तीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिना नोटिस दिए और संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किए किसी भी मकान को ध्वस्त नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्रवाई कानून के दायरे में और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए.

दस्तावेज भी उपलब्ध कराएं

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर सक्षम अधिकारी कोई आदेश पारित करेंगे, उनकी प्रतियां भी याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाएं. अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई से पहले उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए.

विजय कुमार समेत 21 लोगों की याचिका पर सुनवाई

यह आदेश मुगलसराय निवासी विजय कुमार और 21 अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उन्होंने संबंधित जमीन पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदी थी और वे उस भूमि के वैध मालिक हैं. उनका कहना था कि उनका कब्जा भी पूरी तरह कानूनी है, बावजूद इसके उनके मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है.

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सरकार ने याचिका का किया विरोध

राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के दावों को खारिज करते हुए कहा कि अराजी संख्या 38/1 पर कोई निर्माण नहीं हुआ है. सरकारी पक्ष का कहना था कि उक्त भूमि का उपयोग सड़क के रूप में किया जा रहा है. सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि कुछ याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से कुछ ने जवाब दाखिल किया जबकि कुछ लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया.

नोटिस प्रक्रिया में खामी मिलने पर कोर्ट सख्त

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि नोटिस जारी करने और तामील कराने की प्रक्रिया पूरी तरह संतोषजनक नहीं थी. अदालत ने कहा कि सभी प्रभावित पक्षों तक विधिवत नोटिस पहुंचना आवश्यक है. इसके बाद कोर्ट ने प्रशासन को नए सिरे से नोटिस जारी करने और सभी याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने का निर्देश दिया.

डिवीजन बेंच ने दिया आदेश

यह आदेश जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनाया। कोर्ट के इस फैसले को संपत्ति अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की रक्षा की दिशा में अहम माना जा रहा है.

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