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इलाहाबाद हाईकोर्ट का TGT 2021 भर्ती पर बड़ा फैसला, सफल याचियों को नियुक्ति देने के निर्देश

Allahabad High Court TGT Recruitment 2021: इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने टीजीटी भर्ती 2021 के मामले में नरेंद्र प्रताप सिंह व अन्य की विशेष अपील पर बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने सफल याचियों को रिक्त पदों पर अविलंब समायोजित करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि वर्तमान विज्ञापन के खाली पदों पर सभी का समायोजन संभव न हो, तो उन्हें आगामी नई रिक्तियों में नियुक्त किया जाए. इस ऐतिहासिक फैसले से वर्षों से संघर्ष कर रहे सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Aug 04, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:26 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट का TGT 2021 भर्ती पर बड़ा फैसला, सफल याचियों को नियुक्ति देने के निर्देश

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Jyoti Kumari

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ज्योति कुमारी डिजिटल पत्रकार हैं और ज़ी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड (Zee UP-UK) की डिजिटल टीम में सितंबर 2025 से काम कर रही हैं. ज्योति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर तथ्य-आधारित, विश्लेषणात्मक और निष्पक्ष डिजिटल खबरें लिखती हैं. जेंडर से जुड़े संवेदनशील विषयों और जनसरोकार की खबरों को प्रमुखता से उठाना उनकी पत्रकारिता का मुख्य केंद्र रहा है.

ज़ी मीडिया से जुड़ने से पहले, ज्योति ने स्वतंत्र लेखक के रूप में कार्य किया. इस दौरान उन्होंने लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, महिलाओं के अधिकारों और जेंडर से जुड़े मुद्दों पर गहन और विश्लेषणात्मक लेख लिखे. ज्योति के पास यूपी-उत्तराखंड की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, सामाजिक घटनाक्रमों और ट्रेंडिंग मुद्दों पर दैनिक डिजिटल कवरेज, विश्लेषण और तथ्य-जांच पर पकड़ है.

ज्योति ने देश के अग्रणी शिक्षण संस्थान जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की. जामिया में उनकी अकादमिक पृष्ठभूमि ने उनकी रिसर्च, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और मीडिया एथिक्स (पत्रकारिता के मूल्यों) को मजबूत किया. पत्रकारिता और लेखन के अलावा, ज्योति को पुस्तकें और साहित्य पढ़ने का गहरा शौक है। समसामयिक विषयों, सामाजिक इतिहास और विभिन्न विधाओं की किताबें पढ़ना उनकी विश्लेषणात्मक सोच और लेखन शैली को और अधिक समृद्ध बनाता है.

ज्योति कुमारी से आप jktiwari1998@gmail.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप ज्योति कुमारी से एक्स (ट्विटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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