इलाहाबाद हाईकोर्ट का TGT 2021 भर्ती पर बड़ा फैसला, सफल याचियों को नियुक्ति देने के निर्देश

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TGT Recruitment 2021 High Court News: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPSESSB) द्वारा आयोजित टीजीटी (TGT) भर्ती 2021 से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में सफल रहे याचियों को उनके पदों पर नियुक्ति दी जाए. अदालत के इस फैसले से लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला टीजीटी भर्ती 2021 से जुड़ा हुआ है. चयन प्रक्रिया के बाद कुछ अभ्यर्थी किन्हीं कारणों से नियुक्ति पाने से वंचित रह गए थे. अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नरेंद्र प्रताप सिंह और अन्य कई अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल की थी. याचियों की तरफ से पैरवी कर रहे वकीलों ने अदालत के सामने दलील दी कि वे सभी चयन प्रक्रिया के नियमों को पूरा करते हुए परीक्षा में सफल हुए थे, इसके बावजूद उन्हें अभी तक खाली पदों पर नियुक्ति नहीं मिल पाई है. दोनों पक्षों की लंबी बहस और दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इन अपीलों पर अपना फैसला सुनाया.
रिक्त पदों पर हो समायोजन
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित चयन बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि वे सफल याचियों का समायोजन मौजूदा रिक्त पदों पर जल्द से जल्द करें. अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि वर्तमान विज्ञापन के तहत उपलब्ध खाली पदों पर सभी अभ्यर्थियों का समायोजन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में भविष्य में आने वाली या बाद में जारी होने वाली रिक्तियों में इन याचियों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाए. अदालत के इस रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि योग्य और सफल अभ्यर्थियों का हक मारा नहीं जाना चाहिए. यदि इस भर्ती के पद कम पड़ते हैं, तो उन्हें आगामी भर्तियों के कोटे से समायोजित किया जाए.
अभ्यर्थियों के लिए क्यों है यह राहत की खबर?
टीजीटी 2021 के कई ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और प्रशासनिक चक्कर काट रहे थे, उनके लिए यह फैसला एक बड़ी जीत की तरह है. पिछले कई सालों से नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे इन युवाओं को अब न्याय मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है.
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