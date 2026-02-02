Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3095274
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

यूपी में जाली दस्तावेजों से शिक्षक बनने वालों की नौकरी जाएगी ! वसूला जाएगा वेतन; हाईकोर्ट ने राज्यव्यापी जांच के दिये आदेश

UP High Court News: यूपी में शिक्षकों की जाली दस्तावेजों से नौकरी पाने के मामले पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने और वेतन वसूली के आदेश दिये हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 02, 2026, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूपी में जाली दस्तावेजों से शिक्षक बनने वालों की नौकरी जाएगी ! वसूला जाएगा वेतन; हाईकोर्ट ने राज्यव्यापी जांच के दिये आदेश

Prayagraj: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे सहायक शिक्षक बने लोगों पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को कड़ा संदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जाली सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्तियों का एक 'परेशान करने वाला पैटर्न'सामने आ रहा है, जिसे अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इसी के साथ हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में ऐसे मामलों की व्यापक जांच कराने का आदेश दिया है. 

6 महीने में जांच पूरी करने के आदेश
न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि छह महीने के भीतर राज्यभर में जांच पूरी की जाए. जहां-जहां फर्जी नियुक्तियों की पुष्टि होगी, वहां न केवल तत्काल नियुक्ति रद्द की जाए, बल्कि अब तक दी गई पूरी सैलरी की रिकवरी भी सुनिश्चित की जाए. कोर्ट ने साफ कहा कि शिक्षा व्यवस्था की शुचिता से कोई समझौता नहीं हो सकता. 

फर्जी नियुक्ती से जड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई के आदेश
हाईकोर्ट यहीं नहीं रुका. उसने फर्जी नियुक्तियों में शामिल या उन्हें नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों पर भी सख्त विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बार-बार जारी सर्कुलर और निर्देशों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी पारदर्शिता बनाए रखने में विफल रहे. यह लापरवाही न केवल सिस्टम की कमजोरी दिखाती है, बल्कि सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाती है, जो अदालत के लिए सर्वोपरि है.

Add Zee News as a Preferred Source

फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी का खेल कैसे हुआ उजागर
यह अहम आदेश देवरिया की रहने वाली गरिमा सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया. गरिमा सिंह ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) देवरिया द्वारा 6 अगस्त 2025 को उनकी नियुक्ति रद्द किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बीएसए की जांच में यह सामने आया था कि याचिकाकर्ता ने शैक्षिक योग्यता और निवास से जुड़े दस्तावेज़ जाली बनवाए थे. वहीं, गरिमा सिंह का दावा था कि उनकी नियुक्ति जुलाई 2010 में हुई थी और वे करीब 15 वर्षों तक बिना किसी शिकायत के सेवा देती रहीं. 

याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, बरडीहा दलपत, विकास खंड सलेमपुर, देवरिया में सहायक शिक्षक के रूप में दोबारा कार्यभार संभालने की अनुमति दी जाए. हालांकि जस्टिस मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप उचित नहीं है. 

अंत में कोर्ट ने रजिस्ट्रार कंप्लायंस को आदेश दिया कि इस फैसले की प्रति तत्काल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (कानून) और उत्तर प्रदेश सरकार के लीगल रिमेम्ब्रेंसर को भेजी जाए, ताकि आदेश पर बिना देरी अमल हो सके. 

ये भी पढ़ें: यूपी में जमीनों के फर्जीवाड़े का खेल होगा खत्म! एक फरवरी से सुरक्षित और आधुनिक तकनीक से होंगी रजिस्ट्री

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

TAGS

Allahabad High Courtlatest Prayagraj news

Trending news

Allahabad High Court
यूपी में शिक्षकों की जाली दस्तावेजों पर नौकरी मामले पर हाईकोर्ट सख्त, जांच के आदेश
Deoria news
देवरिया में नाबालिग से 85 लाख के जेवर हड़पने का सनसनीखेज मामला
Sonbhadra News
सोनभद्र में कानून पर हमला! टोल प्लाजा बना रणक्षेत्र, महिला अधिवक्ता पर हमला
Budget Achievement Campaign
यूपी BJP चलाएगी बजट उपलब्धि अभियान, रील्स-पॉडकास्ट से लेकर खुली चर्चाएं और सभाएं
gonda news
मुझे बुला लीजिए, नहीं तो...सऊदी अरब में प्रताड़ना से परेशान युवक ने भेजा वीडियो
bijnor news
पति की बेवफाई की शिकायत पर ससुर बना दरिंदा, तमंचे की नोक पर बहू से किया दुष्कर्म
kaushambi news
कौशांबी में खौफनाक वारदात, घर के बाहर सो रहे अधेड़ की धारदार हथियार से नृशंस हत्या
Mathura News
मथुरा के स्कूल में धर्मांतरण के आरोप! बच्चों का ब्रेनवॉश करने वाला प्रिंसिपल निलंबित
UP News
कैसे बनी आलीशान इमारतें, पैसा आया कहां से? यूपी के मदरसों पर सीएम योगी का बड़ा फैसला
Kotdwar
कौन हैं उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक?राहुल गांधी ने कहा भारत का हीरो,धमका रहा बजरंग दल