यूपी में जाली दस्तावेजों से शिक्षक बनने वालों की नौकरी जाएगी ! वसूला जाएगा वेतन; हाईकोर्ट ने राज्यव्यापी जांच के दिये आदेश

Prayagraj: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे सहायक शिक्षक बने लोगों पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को कड़ा संदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जाली सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्तियों का एक 'परेशान करने वाला पैटर्न'सामने आ रहा है, जिसे अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इसी के साथ हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में ऐसे मामलों की व्यापक जांच कराने का आदेश दिया है.

6 महीने में जांच पूरी करने के आदेश

न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि छह महीने के भीतर राज्यभर में जांच पूरी की जाए. जहां-जहां फर्जी नियुक्तियों की पुष्टि होगी, वहां न केवल तत्काल नियुक्ति रद्द की जाए, बल्कि अब तक दी गई पूरी सैलरी की रिकवरी भी सुनिश्चित की जाए. कोर्ट ने साफ कहा कि शिक्षा व्यवस्था की शुचिता से कोई समझौता नहीं हो सकता.

फर्जी नियुक्ती से जड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई के आदेश

हाईकोर्ट यहीं नहीं रुका. उसने फर्जी नियुक्तियों में शामिल या उन्हें नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों पर भी सख्त विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बार-बार जारी सर्कुलर और निर्देशों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी पारदर्शिता बनाए रखने में विफल रहे. यह लापरवाही न केवल सिस्टम की कमजोरी दिखाती है, बल्कि सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाती है, जो अदालत के लिए सर्वोपरि है.

फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी का खेल कैसे हुआ उजागर

यह अहम आदेश देवरिया की रहने वाली गरिमा सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया. गरिमा सिंह ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) देवरिया द्वारा 6 अगस्त 2025 को उनकी नियुक्ति रद्द किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बीएसए की जांच में यह सामने आया था कि याचिकाकर्ता ने शैक्षिक योग्यता और निवास से जुड़े दस्तावेज़ जाली बनवाए थे. वहीं, गरिमा सिंह का दावा था कि उनकी नियुक्ति जुलाई 2010 में हुई थी और वे करीब 15 वर्षों तक बिना किसी शिकायत के सेवा देती रहीं.

याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, बरडीहा दलपत, विकास खंड सलेमपुर, देवरिया में सहायक शिक्षक के रूप में दोबारा कार्यभार संभालने की अनुमति दी जाए. हालांकि जस्टिस मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप उचित नहीं है.

अंत में कोर्ट ने रजिस्ट्रार कंप्लायंस को आदेश दिया कि इस फैसले की प्रति तत्काल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (कानून) और उत्तर प्रदेश सरकार के लीगल रिमेम्ब्रेंसर को भेजी जाए, ताकि आदेश पर बिना देरी अमल हो सके.

