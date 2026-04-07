इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: शिक्षामित्रों के मानदेय और भविष्य पर विचार करे सरकार, तय समय में मांगा जवाब

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की नौकरी के नियमितीकरण और उनकी सैलरी को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है. कोर्ट ने दो महीने के अंदर इस पर निर्णय लेने को कहा है. याची का कहना है वह लंबे समय से शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत हैं. जस्टिस मंजू रानी चौहान की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई की. देवरिया की निघत फ़िरदौश की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. याचियों को विभाग के सामने हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में प्रत्यावेदन देने का निर्देश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को आदेश दिया है.

जानिए क्या कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने?

इलाहाबाद कोर्ट ने याचियों को तीन हफ्ते के भीतर दस्तावेज समेत विस्तृत प्रत्यावेदन राज्य सरकार को भेजने और सरकार को सुनवाई का मौका देकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले व केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस मंजू रानी चौहान ने देवरिया की निकहत फ़िरदौस की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.

याची ने कोर्ट में क्या कहा?

याची का कहना था वह लंबे समय से शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत हैं. जग्गो बनाम भारत संघ व श्रीपाल व अन्य में सुप्रीम कोर्ट और 11 जून 2025 के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुसार याची को नियमित कर सहायक अध्यापक का वेतन दिया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने इसी फैसले के आलोक मे निर्णय लेने का अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया है.

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इलाहाबाद HC ने क्या निर्देश दिए

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तेज बहादुर मौर्य और 114 अन्य में यही मुद्दा था, जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिए हैं. इसी फैसले के आलोक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा इस मामले में निर्णय लें. बता दें कि यूपी में शिक्षामित्र काफी समय से नियमितीकरण और वेतन पर सरकार से फैसला लेने की मांग काफी समय से करते आ रहे हैं.

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