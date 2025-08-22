यूपी में 1.40 लाख शिक्षा मित्रों को खुशखबरी! मानदेय बढ़ाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2892854
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

यूपी में 1.40 लाख शिक्षा मित्रों को खुशखबरी! मानदेय बढ़ाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

UP Shikshamitra News:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्‍य सचिव बेसिक शिक्षा के साथ कंचन वर्मा शिक्षा महानिदेशक स्कूल शिक्षा, प्रताप सिंह बघेल निदेशक बेसिक शिक्षा और सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 18 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 22, 2025, 11:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Allahabad High Court
Allahabad High Court

UP Shikshamitra News: यूपी में 1.40 लाख शिक्षा मित्रों के लिए अच्‍छी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा मित्रों का सम्‍मान जनक मानदेय बढ़ाने के लिए रिट कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का पूर्ण अनुपालन करते हुए हलफनामा दाखिल किया जाए. वरना बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार कोर्ट में हाजिर हों. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्‍य सचिव बेसिक शिक्षा के साथ कंचन वर्मा शिक्षा महानिदेशक स्कूल शिक्षा, प्रताप सिंह बघेल निदेशक बेसिक शिक्षा और सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 18 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है. 
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की एकल पीठ ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना अर्जी पर दिया. 

राज्‍य सरकार ने मांगा समय 
राज्य सरकार बार-बार समय मांग रही है कि लगभग एक लाख चालीस हजार शिक्षामित्रों का मामला है. मानदेय बढ़ाने पर आर्थिक बोझ को देखते हुए विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच बातचीत चल रही है. ताकि जितेंद्र कुमार भारती के केस में पारित आदेश का समग्र अनुपालन किया जाए सके. गुरुवार को राज्य की ओर स्थायी अधिवक्ता ने आदेश का पालन करने के लिए 1 महीने का और समय मांगा. 

कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की 
इसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि 18 सितंबर को अनुपालन हलफनामा दाखिल करें वरना अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सहित तीन अन्य अधिकारी कोर्ट में हाजिर हों. 

 

यह भी पढ़ें : Lucknow News: मेट्रो के बाद अब वंदे भारत भी चलेगी बिना ड्राइवर? लखनऊ में रेलवे का बड़ा प्रयोग, तैयार हुआ हाईटेक AI सेल

यह भी पढ़ें :  Lucknow Weather Update: यूपी के 24 से ज्यादा जिलों पर बादलों ने की चढ़ाई, लखनऊ में भी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अलर्ट

TAGS

UP Shiksha Mitra

Trending news

Hapur News
हिस्ट्रीशीटर बेटे ने की खौफनाक वारदात....जमीन के झगड़े में पिता को मारी गोली
ganesh chaturthi 2025
26 या 27 अगस्‍त, कब है गणेश चतुर्थी? क्‍या यूपी में बंद रहेंगे स्‍कूल-कॉलेज
Asian Yogasana Championship
कौन हैं यूपी की नीतू सिंह? पिता ने चंदा इकट्ठा करके दुबई भेजा, बेटी ने रचा इतिहास
UP PCS Transfer List
यूपी में फिर PCS अधिकारियों को इधर-उधर भेजा गया, जानें किन 4 अधिकारियों के बदले कार्
Pooja Pal
'मेरी हत्या हुई तो अखिलेश होंगे दोषी'.....पूजा पाल बोलीं- मुझे धमक‍ियां म‍िल रहीं
Bahraich news
बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से दर्जनभर लोग झुलसे
Kushinagar News
कुशीनगर में 'पुष्पा' जैसा कांड, नदी में छुपा कर रखा था 50 लाख का 'लाल सोना'
Hapur News
मोनाड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर कातिलाना हमला! हापुड़ में रास्ते में घेरकर पीटा
Gorakhpur News
गोरखपुर में जरूरतमंदों को सीएम योगी का तोहफा! आसान किया शादी-ब्याह का इंतजाम
Lucknow latest news
मेट्रो के बाद अब वंदे भारत भी चलेगी बिना ड्राइवर? लखनऊ में बना हाईटेक AI सेल
;