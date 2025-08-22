यूपी में 1.40 लाख शिक्षा मित्रों को खुशखबरी! मानदेय बढ़ाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

UP Shikshamitra News: यूपी में 1.40 लाख शिक्षा मित्रों के लिए अच्‍छी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा मित्रों का सम्‍मान जनक मानदेय बढ़ाने के लिए रिट कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का पूर्ण अनुपालन करते हुए हलफनामा दाखिल किया जाए. वरना बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार कोर्ट में हाजिर हों.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्‍य सचिव बेसिक शिक्षा के साथ कंचन वर्मा शिक्षा महानिदेशक स्कूल शिक्षा, प्रताप सिंह बघेल निदेशक बेसिक शिक्षा और सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 18 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की एकल पीठ ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना अर्जी पर दिया.

राज्‍य सरकार ने मांगा समय

राज्य सरकार बार-बार समय मांग रही है कि लगभग एक लाख चालीस हजार शिक्षामित्रों का मामला है. मानदेय बढ़ाने पर आर्थिक बोझ को देखते हुए विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच बातचीत चल रही है. ताकि जितेंद्र कुमार भारती के केस में पारित आदेश का समग्र अनुपालन किया जाए सके. गुरुवार को राज्य की ओर स्थायी अधिवक्ता ने आदेश का पालन करने के लिए 1 महीने का और समय मांगा.

कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की

इसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि 18 सितंबर को अनुपालन हलफनामा दाखिल करें वरना अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सहित तीन अन्य अधिकारी कोर्ट में हाजिर हों.

