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'बालिग कपल जहां और जिसके साथ चाहे...', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर दिया ये बड़ा आदेश

Allahabad High Court Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप मामले में कपल के खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग कपल जहां और जिसके साथ चाहे, उन्हें रहने का पूरा अधिकार है. जानिए क्या है ये पूरा मामला?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:52 AM IST
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Allahabad High Court Order
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Allahabad High Court Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप मामले में एक और बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि बालिग कपल जहां और जिसके साथ चाहे, उन्हें रहने का पूरा अधिकार है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल के खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग कपल के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच की आवश्यकता नहीं है. क्योंकि कपल बालिग हैं और दोनों की तरफ से कोई अपराधिक कृत्य नहीं किया गया है.

युवती की बहन ने दर्ज कराई FIR
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को आदेश के अनुपालन के लिए 48 घंटे में अलीगढ़ एसपी और संबंधित एसएचओ को आदेश की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. दरअसल, अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाने में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज है. लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली युवती की बहन ने एफआईआर दर्ज कराई है.

दोनों ने खुद को बताया बालिग
युवती की बहन ने लड़के पर युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जोड़े ने खुद को बालिग बताया है. कपल की तरफ से कहा गया है कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से साथ रह रहे हैं. दोनों ने खुद के बालिग होने के समर्थन में मार्कशीट की कॉपी भी हाईकोर्ट में दाखिल कर दी है.

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लव मैरिज मामले में भी दिया था बड़ा आदेश
हाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव मैरिज के एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति बालिगों की अपनी पसंद से की गई शादी यानी लव मैरिज को सम्मान का मुद्दा नहीं बना सकता है. कोर्ट ने कहा था कि इस प्रकार के मामलों में सरकार का दायित्व है, वह कपल के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करे. भले ही कपल को उनके परिवार से ही खतरा क्यों न हो?

कपल ने मांगी थी अपनी सुरक्षा
जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी. उस याचिका में लव मैरिज करने वाले कपल ने अपनी सुरक्षा की मांग की थी. दोनों ने अपनी मर्जी से आर्यसमाज मंदिर में शादी की थी. उनके पास वैध विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र है. हाईकोर्ट ने कहा था कि परिवार को यह शादी मंजूर नहीं है. इसी वजह से उन्होंने झूठा आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया है.

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