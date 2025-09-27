Advertisement
सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस बड़े केस में FIR रद्द

Abbas Ansari Gangster Act Case: विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ चित्रकूट में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज FIR को रद्द करने के आदेश दिये हैं.

Sep 27, 2025
Prayagraj News: प्रयागराज से एक अहम खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी समेत अन्य पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर को रद्द कर दिया है. यह मामला चित्रकूट जिले के कर्वी थाने से जुड़ा था, जहां 31 अगस्त 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.

मामला न्यायोचित नहीं- कोर्ट
याचिका की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस मदन पाल सिंह की डिविजन बेंच ने की. कोर्ट ने पाया कि चार्ट तैयार करने में गंभीर अनियमितताएं बरती गई थीं. इसी आधार पर दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि मामला न्यायोचित नहीं है.

सवालों के घेरे में पुलिस 
इस प्रकरण में नवनीत सचान, शहबाज आलम और अन्य लोगों के नाम भी शामिल थे. इनकी ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और उनकी टीम ने पक्ष रखा. दलील दी गई कि पुलिस ने बिना ठोस आधार और प्रक्रिया का पालन किए गैंगस्टर एक्ट की धाराएं लगाईं.

हाईकोर्ट ने दलीलों पर गौर करने के बाद स्पष्ट किया कि जब गैंग चार्ट ही वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो उस पर आधारित एफआईआर को कायम नहीं रखा जा सकता.

गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल
इस फैसले से अब्बास अंसारी और अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं, कानूनी हलकों में इसे एक महत्वपूर्ण आदेश माना जा रहा है, क्योंकि अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल खड़े किए हैं.

ये भी पढ़ें: अब्बास अंसारी को बड़ी राहत! हाईकोर्ट के फैसले के बाद बहाल हुई विधानसभा सदस्यता

;