DU की छात्रा आकृति चौधरी को बड़ी राहत, नोएडा हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

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Noida Labor Protests Case: नोएडा में हुए मजदूर आंदोलन के दौरान गिरफ्तार डीयू की छात्रा आकृति चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत आकृति चौधरी के डिटेंशन को हाईकोर्ट ने अवैध मानते हुए रद्द कर दिया है. साथ ही पीड़ित छात्रा की अवैध निरुद्धि के एवज में 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.
डीयू की छात्रा को बड़ी राहत
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आकृति चौधरी की तरफ से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल करके एनएसए को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान मजदूर आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में राज्य सरकार की तरफ से आकृति चौधरी की भूमिका को लेकर कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जा सका. इसके बाद हाईकोर्ट ने एनएसए को रद्द करने का आदेश पारित करते हुए याची छात्रा को पांच लाख रुपये मुआवजे का भी आदेश दिया. हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि मुआवजे की राशि को संबंधित जिले के अधिकारियों से वसूल कर पीड़िता को देना होगा.
13 अप्रैल को नोएडा में हुआ था मजदूरों का प्रदर्शन
बता दें कि अप्रैल 2026 में नोएडा में मजदूरों का आंदोलन हुआ था. आंदोलन के दौरान 13 अप्रैल को जमकर हिंसा और बवाल हुआ था. इस बवाल और हिंसा के मामले में डीयू की छात्रा आकृति चौधरी की गिरफ्तारी भी हुई थी. बाद में आकृति चौधरी के खिलाफ एनएसए भी लगाया गया. हाईकोर्ट में एनएसए की कार्रवाई को अवैध बताते हुए आकृति चौधरी ने चुनौती दी. याची ने कहा कि हिंसा और बवाल में उसकी कोई भूमिका नहीं है.
हिंसा के एक दिन पहले ही हो गई थी गिरफ्तारी
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में आकृति चौधरी ने कहा कि हिंसा की घटना 13 अप्रैल को हुई थी और उसके एक दिन पहले 12 अप्रैल को ही याची आकृति चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया था. राज्य सरकार के वकील से हाईकोर्ट ने याची की निरुद्धी को लेकर जब सवाल किया तो वह भी कोई ठोस साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाए. इसके बाद हाईकोर्ट ने एनएसए की कार्रवाई को रद्द कर दिया. साथ ही याची छात्रा को 5 लाख का मुआवजा भी देने का आदेश दिया.