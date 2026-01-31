यूपी पुलिस के 'हाफ एनकाउंटर' पर इलाहाबाद HC नाराज कहा, तारीफ और प्रमोशन पाने के लिए चल रही गोलियां

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ों में अभियुक्तों के पैरों में गोली मारने की बढ़ती हुई घटनाओं पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा, किसी भी आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल कोर्ट के पास है, पुलिस के पास नहीं. कोर्ट ने इसे कानून के शासन एवं सांविधानिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया. अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए. इनकी अनदेखी पर अवमानना की कार्यवाही चेतावनी भी दी. यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने मिर्जापुर के राजू उर्फ ​​राजकुमार व दो अन्य की जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए दिया. तीनों पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए थे.

डीजीपी और एसीएस होम से जवाब तलब

कोर्ट ने डीजीपी और एसीएस होम से जवाब तलब किया गया. जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने राजू उर्फ राजकुमार की जमानत अर्जी पर यह आदेश दिया. इसके साथ ही, राजू को सशर्त जमानत दे दी. राजकुमार की जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा कि न्यायालय उत्तर प्रदेश को पुलिस राज्य बनने की परमीशन नहीं दे सकता.

गोली मारने का कोई लिखित या मौखिक आदेश

हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या आरोपियों के पैर में गोली मारने का कोई लिखित या मौखिक आदेश है. हाईकोर्ट ने कहा मुठभेड़ की घटनाओं में आरोपियों के पैर में गोली मारना नियमित हो गया है. इसके साथ कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह आला अधिकारियों को खुश करने या फिर आरोपी को सबक सिखाने के लिए किया जा रहा है.

दंड देने का अधिकार सिर्फ अदालतों के पास-हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने साफ़ किया है कि ऐसे आचरण को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने साफ़ कहा कि दंड देने का अधिकार सिर्फ अदालतों के पास है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है जो कानून के शासन द्वारा शासित है, ऐसे में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्य स्पष्ट हैं. हाई कोर्ट ने कहा पुलिस द्वारा न्यायिक क्षेत्र में किसी भी तरह का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है. हाईकोर्ट ने पैर में गोली मारने के बढ़ते मामलों को पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग बताया.

