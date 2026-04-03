मंत्री जी के नाम के आगे 'माननीय' नहीं लिखे जाने पर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस को फटकार, ACS गृह से जवाब तलब

Prayagraj: प्रयागराज से एक अहम न्यायिक घटनाक्रम सामने आया है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर नाराजगी जताई है. मामला मथुरा जनपद में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे ‘माननीय’ या ‘श्री’ जैसे सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था.

हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव (गृह) से शपथपत्र के जरिए स्पष्टीकरण तलब किया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि भले ही शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में मंत्री के बारे में अनुचित या असम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया हो, लेकिन एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस का दायित्व है कि वह सरकारी प्रोटोकॉल का पालन करे और सम्मानजनक संबोधन जोड़े.

क्या है पूरा मामला

यह टिप्पणी उस समय आई जब कोर्ट मथुरा के हाईवे थाने में दर्ज एक मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग पर सुनवाई कर रहा था. याचिकाकर्ता हर्षित शर्मा और अन्य ने गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर निरस्त करने की गुहार लगाई है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) और 316(2) (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज है.

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शिकायतकर्ता के आरोप

शिकायत के अनुसार, आरोप है कि हर्षित शर्मा ने एक केंद्रीय मंत्री से नजदीकी संबंध होने का दावा करते हुए लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इस बहाने करीब 80 लाख रुपये की ठगी की. शिकायतकर्ता खजान सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी गिरवी रखी थी, जिसे बाद में साजिश के तहत चोरी कराने का प्रयास किया गया. इस दौरान जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है.

कोर्ट के सरकारी वकील को निर्देश

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि उक्त फॉर्च्यूनर वाहन का वास्तविक पंजीकृत मालिक कौन है. कोर्ट ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक इस संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जाए.

इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि इस निर्देश की प्रति 48 घंटे के भीतर संबंधित अधिकारियों- अपर मुख्य सचिव (गृह) और मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक- को भेजी जाए.

हाईकोर्ट ने अपने सख्त रुख में यह साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में न केवल तथ्यों की शुद्धता बल्कि भाषा और प्रोटोकॉल का पालन भी उतना ही आवश्यक है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.

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