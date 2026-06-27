Add Zee Business As A Preferred Source
App

इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, '24 कोसी परिक्रमा मार्ग' परियोजना पर रोक से इनकार; जानिए वजह

Allahabad High Court Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. कोर्ट ने '24 कोसी परिक्रमा मार्ग' परियोजना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं में व्यक्तिगत हित को व्यापक जनहित के आगे झुकना पड़ता है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 27, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:35 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, '24 कोसी परिक्रमा मार्ग' परियोजना पर रोक से इनकार; जानिए वजह
Image Credit: Allahabad High courtSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हरदोई में ठेला रौंदते हुए BJP नेता के घर में घुसी स्कॉर्पियो, युवक की दर्दनाक मौत
Hardoi Accident1 hr ago
2
Lucknow encounter1 hr ago
3
up breaking news1 hr ago
4
Lucknow news2 hrs ago
5
Lucknow Fuel Price2 hrs ago