इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, '24 कोसी परिक्रमा मार्ग' परियोजना पर रोक से इनकार; जानिए वजह

46 साल बाद दोबारा शुरू हुई परिक्रमा

1978 में हुए दंगों के बाद संभल में 24 कोसी परिक्रमा बंद हो गई थी. पिछले साल सीएम योगी के प्रयासों से 46 साल बाद दोबारा परिक्रमा शुरू हुई है. लगभग 50 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग निर्माण का राज्य सरकार ने फैसला किया है. परिक्रमा मार्ग से संभल के 87 धार्मिक स्थल सीधे जुड़ जाएंगे. परिक्रमा मार्ग में आने वाले किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है. अधिग्रहण की जद में आए कई प्रतिष्ठानों और किसानों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.