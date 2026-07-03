यूपी मदरसा फंडिंग मामला: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जारी रहेगी ATS जांच,रोक लगाने वाली याचिका खारिज

राज्य चुनें
मोहम्मद गुफरान/ Prayagraj: उत्तर प्रदेश के मदरसों की फंडिंग को लेकर चल रही एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) की जांच बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने जांच पर रोक लगाने से साफ इनकार करते हुए 'ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस ए अरबिया' की अपील की खारिज कर दी है. जांच रोकने संबंधी याचिका खारिज करते हुए बुधवार को कोर्ट ने कहा कि जांच शुरू करना कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है और संबंधित संस्थाओं को जांच समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा.
कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: 'जांच शुरू करना कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं'
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफ किया कि किसी मामले की जांच शुरू करना कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है.कोर्ट ने कहा कि संबंधित संस्थानों को जांच समिति के समक्ष अपनी बात और अपना पक्ष रखने का पूरा और उचित अवसर दिया जाएगा.
टीचर्स असोसिएशन की अपील खारिज
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी रेखांकित किया कि राज्य सरकार को विभिन्न स्रोतों से मिले इनपुट और खुफिया जानकारियों के आधार पर यह कार्रवाई कर रही है. यह जांच केवल याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के करीब 4000 संस्थानों की करवाई जा रही है. अदालत ने माना कि यह जांच पूरी तरह कानून के दायरे में है और इसे रोका नहीं जा सकता.गौरतलब है कि ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस ए अरबिया की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में मदरसों की फंडिंग को लेकर शुरू की गई जांच रोकने को लेकर अपील दाखिल की गई थी. हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद टीचर्स असोसिएशन की अपील खारिज कर दी.
क्या है पूरा मामला?
शासन के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश के करीब चार हजार मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों की जांच की जा रही है. यह हाई-प्रोफाइल जांच एटीएस के एडीजी (ADG) की अध्यक्षता में गठित एक विशेष जांच दल (SIT) द्वारा की जा रही है, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक भी एक सदस्य के रूप में शामिल हैं.
बड़े भवनों और निर्माण के स्रोतों की होगी गहन पड़ताल
हाल ही में एसआईटी की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें अब तक की जांच की प्रगति की समीक्षा के बाद कई कड़े फैसले लिए गए.इन फैसलों के आधार पर अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र जारी कर विशेष निर्देश दिए हैं.
निर्देशों के मुताबिक, अब भारी-भरकम और बड़े भवनों/बिल्डिंगों में चल रहे ऐसे मदरसों के निर्माण के वित्तीय स्रोतों की गहराई से पड़ताल की जाएगी.अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे इन निर्माणों से जुड़ी एक विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट तैयार कर जल्द से जल्द एसआईटी को मुहैया करवाएं.
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!