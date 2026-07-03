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यूपी मदरसा फंडिंग मामला: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जारी रहेगी ATS जांच,रोक लगाने वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने यूपी के मदरसों की ATS जांच के खिलाफ 'टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया' की याचिका खारिज कर दी है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 03, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:13 PM IST
यूपी मदरसा फंडिंग मामला: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जारी रहेगी ATS जांच,रोक लगाने वाली याचिका खारिज
Image Credit: Allahabad High Court (file)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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