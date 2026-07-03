यूपी मदरसा फंडिंग मामला: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जारी रहेगी ATS जांच,रोक लगाने वाली याचिका खारिज

टीचर्स असोसिएशन की अपील खारिज

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी रेखांकित किया कि राज्य सरकार को विभिन्न स्रोतों से मिले इनपुट और खुफिया जानकारियों के आधार पर यह कार्रवाई कर रही है. यह जांच केवल याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के करीब 4000 संस्थानों की करवाई जा रही है. अदालत ने माना कि यह जांच पूरी तरह कानून के दायरे में है और इसे रोका नहीं जा सकता.गौरतलब है कि ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस ए अरबिया की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में मदरसों की फंडिंग को लेकर शुरू की गई जांच रोकने को लेकर अपील दाखिल की गई थी. हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद टीचर्स असोसिएशन की अपील खारिज कर दी.