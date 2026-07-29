आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई

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Mohammad Azam Khan Jauhar University: उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर चर्चा में हैं. बता दे कि रामपुर स्थित उनकी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर मंडरा रहे ध्वस्तीकरण के खतरे के खिलाफ मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. मौलाना अली जौहर ट्रस्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है, जिस पर आज यानी बुधवार, 29 जुलाई 2026 सुनवाई होनी है.
क्या है पूरा मामला?
रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बने 38 भवनों को अवैध घोषित किया है. प्राधिकरण का कहना है कि इन इमारतों का निर्माण बिना किसी स्वीकृत मानचित्र के किया गया है. इसी आधार पर 15 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था. प्राधिकरण ने ट्रस्ट को 20 दिन के भीतर खुद ही अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था और चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर RDA खुद कार्रवाई करेगा और उसका खर्च भी ट्रस्ट से वसूला जाएगा.
हाईकोर्ट में चुनौती और बेंच
रामपुर विकास प्राधिकरण के इस सख्त आदेश के खिलाफ मौलाना अली जौहर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. यह याचिका अधिवक्ता सदरुल इस्लाम जाफरी के माध्यम से दाखिल की गई है. याचिका में मांग की गई है कि आरडीए के ध्वस्तीकरण आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए. इस मामले की सुनवाई जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की डिवीजन बेंच करेगी.
विकास प्राधिकरण ने पहले ही दाखिल की कैविएट
मामले की गंभीरता को देखते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले ही 'कैविएट' दाखिल कर दी है. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालत बिना प्राधिकरण का पक्ष सुने कोई भी एकतरफा अंतरिम आदेश जारी न करे.
आगे क्या होगा?
आज होने वाली इस सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. हाईकोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि जौहर यूनिवर्सिटी की इन इमारतों पर बुलडोजर चलेगा या ट्रस्ट को अदालत से कोई राहत मिलेगी.
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