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आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई

Jauhar University High Court Petition: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर चर्चा में हैं. बता दे कि रामपुर स्थित उनकी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर मंडरा रहे ध्वस्तीकरण के खतरे के खिलाफ मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 29, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:25 AM IST
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई

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