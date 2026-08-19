यूपी पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई, प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को भी चुनौती

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UP Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है. पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. याचिका में पंचायतों की समय अवधि पूरी होने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने का मुद्दा उठाया गया है. साथ ही ग्राम पंचायतों में निर्वाचित प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें हटाकर प्रशासक नियुक्त किए जाने के फैसले को भी चुनौती दी गई है.
चुनाव की समय अवधि बीतने का दिया गया हवाला
पंचायत चुनाव की मांग को लेकर यह याचिका अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन समेत अन्य की ओर से दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का निर्धारित कार्यकाल पूरा होने के बाद समय पर चुनाव कराया जाना जरूरी है. याचिकाकर्ताओं की ओर से पंचायत चुनाव कराने की मांग करते हुए अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि चुनाव में देरी से पंचायतों की लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.
याचिका में सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए जाने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह प्रशासक नियुक्त करने के बजाय जल्द से जल्द चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए.
पहले भी हो चुकी है मामले में सुनवाई
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले भी सुनवाई हो चुकी है. पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े पक्षकारों से जवाब मांगा था. अदालत की ओर से संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है. अब सभी की नजरें आज होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत यह देख सकती है कि पंचायत चुनाव कराने को लेकर मौजूदा स्थिति क्या है और सरकार की ओर से चुनाव को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं. इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति से जुड़े फैसले पर भी अदालत के सामने पक्ष रखा जा सकता है.
आज की सुनवाई पर टिकी नजर
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा होती रही है. ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. याचिका में उठाए गए सवालों पर अदालत की ओर से क्या रुख अपनाया जाता है, यह सुनवाई के दौरान साफ हो सकता है.
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