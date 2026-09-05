Add Zee Business As A Preferred Source
App

इलाहाबाद HC से स्वामी रामभद्राचार्य को बड़ी राहत: 'उपाध्याय समुदाय' टिप्पणी मामले में FIR की मांग वाली याचिका खारिज

Allahabad High Court: जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है. उपाध्याय समुदाय और शंकराचार्यों को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के मामले में रामभद्राचार्य पर FIR दर्ज कराने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि मजिस्ट्रेट की अदालत में जाए बिना सीधे हाईकोर्ट आना कानूनन सही नहीं है.

Written ByMohammad GufranEdited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 05, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:05 AM IST
इलाहाबाद HC से स्वामी रामभद्राचार्य को बड़ी राहत: 'उपाध्याय समुदाय' टिप्पणी मामले में FIR की मांग वाली याचिका खारिज
Image Credit: Prayagraj News

About the Author

Mohammad Gufran

Mohammad Gufran

मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिजनौर में VIP कल्चर पर चला चाबुक! SP ने पूर्व सांसदों-विधायकों से छीने गनर
2
3
4
5