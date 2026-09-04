Add Zee Business As A Preferred Source
App

इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंत्री सुरेश खन्ना को बड़ी राहत, मुकदमा दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज

Allahabad High court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि मंत्री के पत्र से अपराध का कोई तत्व नहीं बनता.

Written ByMohammad GufranEdited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 04, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:30 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंत्री सुरेश खन्ना को बड़ी राहत, मुकदमा दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज
Image Credit: Allahabad High Court

About the Author

Mohammad Gufran

Mohammad Gufran

मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट:अब तक 5 गिरफ्तार,मुख्य आरोपी शकील पर ₹50 हजार का इनाम
2
3
4
5