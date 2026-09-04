इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंत्री सुरेश खन्ना को बड़ी राहत, मुकदमा दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज

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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि मंत्री द्वारा भेजे गए पत्र से किसी अपराध का तत्व नहीं बनता और इसे जांच में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता.
सनातन धर्म रक्षापीठ की ओर से याचिका दाखिल
यह याचिका सनातन धर्म रक्षापीठ की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें मथुरा कोर्ट के 6 जून 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी. मथुरा कोर्ट ने बीएनएस की धारा 175(3) के तहत मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था.
वृंदावन की एक संपत्ति से जुड़ा मामला
मामला वृंदावन की एक संपत्ति से जुड़ा है. आरोप था कि फर्जी वसीयत के जरिए संपत्ति निर्विकार सिंघल के पिता के नाम दर्ज कराई गई. इस मामले में अप्रैल 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी और मेरठ में जांच के बाद 4 अक्टूबर 2024 को चार्जशीट दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ता का आरोप था कि 16 जुलाई 2024 को मंत्री सुरेश खन्ना ने आरोपित की पत्नी के प्रार्थना पत्र को अग्रसारित कर जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया, जिससे वसीयत के हस्ताक्षरों की दोबारा जांच में देरी हुई.
अवैध हस्तक्षेप करने जैसी कोई बात नहीं -हाईकोर्ट
हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मंत्री का पत्र केवल लखनऊ स्थित गृह विभाग को कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए भेजा गया था. पत्र में जांच को प्रभावित करने, किसी अधिकारी को निर्देश देने या अवैध हस्तक्षेप करने जैसी कोई बात नहीं थी.
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 अक्टूबर 2024 को आगे की जांच का आदेश गृह विभाग ने दिया था, न कि मंत्री ने. ऐसे में मंत्री के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का कोई आधार नहीं बनता. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी. जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया.
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