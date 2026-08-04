थानों में बंद CCTV और बिजली पर इलाहाबाद HC खफा, देवरिया SP को किया तलब, DGP को भी कड़े निर्देश

डीजीपी को भी कोर्ट से कड़े निर्देश

सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एसपी की यह जिम्मेदारी है कि सभी थाने मूलभूत जरूरी सुविधाओं से लैस हो. पुलिस स्टेशनों को संवेदनशील जगह मानते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया है कि वे प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) और पुलिस कमिश्नरों को तत्काल दिशा निर्देश जारी करें. कोर्ट ने सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य का हर थाना अनुशासन और पारदर्शी कामकाज के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं से लैस रहे.