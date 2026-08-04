थानों में बंद CCTV और बिजली पर इलाहाबाद HC खफा, देवरिया SP को किया तलब, DGP को भी कड़े निर्देश

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Allahabad High Court News/ मो. गुफरान: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के पुलिस स्टेशनों में मूलभूत सुविधाओं की खस्ताहाली को लेकर सख्त रुख अपनाया है. खासकर सीसीटीवी (CCTV) कैमरों और उनके लिए जरूरी बिजली/पावर बैकअप की खस्ताहाली पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि थानों को इन जरूरी सुविधाओं से लैस रखना संबंधित पुलिस अधीक्षक (SP) की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें ढिलाई ड्यूटी में घोर लापरवाही के बराबर है.
जानिए क्या है ये पूरा मामला?
यह मामला देवरिया जिले के भलुअनी पुलिस थाने से जुड़ा है, जहां एक याचिकाकर्ता को अवैध हिरासत में रखने का गंभीर आरोप लगा था. जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस घटना की पुष्टि के लिए थाने के सीसीटीवी फुटेज मांगे, तो कैमरे बंद पाए गए. इस पर हाईकोर्ट द्वारा जवाब तलब किए जाने पर देवरिया एसपी ने अदालत को बताया कि बिजली कटने और जनरेटर खराब होने की वजह से सीसीटीवी बंद थे.
पूरे जिले की रिपोर्ट तलब
एसपी के इस जवाब से असंतुष्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे प्रशासनिक नाकामी करार दिया. कोर्ट ने देवरिया के एसपी को 11 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए. साथ ही पूरे जिले की रिपोर्ट तलब की. अब एसपी को देवरिया जिले के सभी थानों में सीसीटीवी, बिजली व्यवस्था और जनरेटर की स्थिति की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी.
डीजीपी को भी कोर्ट से कड़े निर्देश
सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एसपी की यह जिम्मेदारी है कि सभी थाने मूलभूत जरूरी सुविधाओं से लैस हो. पुलिस स्टेशनों को संवेदनशील जगह मानते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया है कि वे प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) और पुलिस कमिश्नरों को तत्काल दिशा निर्देश जारी करें. कोर्ट ने सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य का हर थाना अनुशासन और पारदर्शी कामकाज के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं से लैस रहे.
पुलिस थाने एक 'संवेदनशील जगह'-कोर्ट
जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी (DGP) को राज्य के सभी थानों में जनरेटर सेट और सोलर पैनल जैसी आवश्यक बिजली बैकअप प्रणालियों को तुरंत दुरुस्त करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट का कहना है कि पुलिस थाने एक 'संवेदनशील जगह' हैं, जिनका अंधेरे में रहना या बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना बेहद अचरज भरा और चिंताजनक है.
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