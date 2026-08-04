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थानों में बंद CCTV और बिजली पर इलाहाबाद HC खफा, देवरिया SP को किया तलब, DGP को भी कड़े निर्देश

Allahabad High Court News: उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों और बैकअप बिजली सुविधाओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधीक्षक का यह रवैया ड्यूटी निभाने में लापरवाही के बराबर है. एसपी की यह जिम्मेदारी है कि सभी थाने मूलभूत जरूरी सुविधाओं से लैस हो. यहां जानिए क्या है ये पूरा मामला?

Written ByPooja Singh
Published: Aug 04, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:50 AM IST
थानों में बंद CCTV और बिजली पर इलाहाबाद HC खफा, देवरिया SP को किया तलब, DGP को भी कड़े निर्देश
Image Credit: Allahabad High Court News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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