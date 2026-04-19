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स्कूल कैंपस है, 'बाजार' नहीं...HC ने शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक गतिविधियों पर जताई आपत्ति कहा, दुकानें केवल बाजार में ही लगेंगी!

Prayagraj News: हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल शिक्षा के मंदिर हैं, उन्हें व्यापार का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए.  किताबों और ड्रेस की बिक्री बाजार में होनी चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:43 AM IST
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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि स्कूल परिसरों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा स्कूल कैंपस नहीं बाज़ार में  किताबें बेंच सकतें हैं. हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है. माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के सर्कुलर को  चुनौती दी गई है. अगली सुनवाई 5 मई को होगी.

बाजार में बेचें किताबें-हाईकोर्ट
गाइड/रेफरेंस बुक्स के प्रकाशकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कहा स्कूल कैंपस में नहीं बाज़ार में किताबें  बेंच सकतें हैं. माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के सर्कुलर को चुनौती दी गई है. याचियों का कहना है कि वे गाइड व रेफरेंस बुक्स छापने और बेचने का वैध व्यवसाय करते हैं. अनुच्छेद 19(1) (जी) के तहत भारत के सभी नागरिकों को व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार है.

हाईकोर्ट ने मांगा एक हफ्ते में जवाब
सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि बोर्ड का उद्देश्य खुले बाज़ार में किताबें बेचने से रोकना नहीं है बल्कि स्कूलों के अंदर किताबों की बिक्री रोककर छात्रों के हितों की रक्षा करना है. जिसमें बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी सर्कुलर बाजार की बिक्री में बाधा नहीं बनेंगे. हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है. 5 मई को हाईकोर्ट अब मामले में अगली सुनवाई करेगा.  जस्टिस सरला श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिविजन बेंच ने मामले में सुनवाई की. एम/एस चित्रा प्रकाशन (आई) प्राइवेट लिमिटेड व अन्य की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

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हाईकोर्ट की टिप्पणी के मुख्य बिंदु
हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल किसी खास दुकान या अपने ही कैंपस से सामान खरीदने के लिए माता-पिता को मजबूर नहीं कर सकते. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CBSE/ICSE और UP बोर्ड के उपनियमों के तहत स्कूलों को केवल शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए. यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया जिनमें स्कूलों द्वारा महंगी दरों पर किताबें और स्टेशनरी कैंपस के अंदर बेचने की शिकायत की गई थी.

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