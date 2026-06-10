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प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारियों को जनगणना कार्यों में ड्यूटी लगाने के मामले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम के अधिकारियों के पास एलआईसी जैसे स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों को जनगणना जैसी प्रशासनिक सेवाओं में तैनात करने का कानूनी अधिकार नहीं है. इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने उन सभी आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिनके तहत एलआईसी कर्मियों को जनगणना की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.
जानें क्या है मामला ?
यह पूरा मामला कानपुर नगर निगम से शुरू हुआ था. कानपुर नगर निगम के जोन-1 के अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए एलआईसी के कर्मचारियों को जनगणना का काम करने का आदेश जारी किया था. नगर निगम के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. संघ का तर्क था कि एलआईसी के कर्मचारियों को उनके मूल कार्यों से हटाकर जनगणना जैसे अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगाना पूरी तरह अनुचित है और इसके लिए निगम के अधिकारी सक्षम नहीं हैं.
इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत हाईकोर्ट की एकल पीठ से हुई थी, जहां याचिकाकर्ताओं को मायूसी का सामना करना पड़ा था. एकल पीठ ने राहत देने से इनकार करते हुए यह तकनीकी आधार दिया था कि याचिकाकर्ताओं ने उस विशिष्ट आदेश को चुनौती नहीं दी है, जिसके तहत उनकी ड्यूटी लगाई गई थी. हालांकि, फेडरेशन ने हार नहीं मानी और एकल पीठ के इस निर्णय को हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने इस पर विस्तृत सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कानूनी पहलुओं का बारीकी से विश्लेषण किया. अदालत ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि नगर निगम के जोनल अधिकारी को यह अधिकार ही प्राप्त नहीं है कि वह एलआईसी कर्मियों की ड्यूटी जनगणना के कार्य में लगाए. कोर्ट ने माना कि यह आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिया गया था.
यह निर्णय एलआईसी कर्मियों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि उन्हें अपने नियमित कामकाज के साथ-साथ जनगणना जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ उठाने से अब कानूनी सुरक्षा मिल गई है. हाईकोर्ट का यह फैसला भविष्य के लिए भी एक नजीर का काम करेगा, जिससे किसी भी स्वायत्त संस्थान के कर्मियों को अनधिकृत रूप से अन्य कार्यों में लगाने पर रोक लग सकेगी. फिलहाल, कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रभावित कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है.