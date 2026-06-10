जानें क्या है मामला ?

यह पूरा मामला कानपुर नगर निगम से शुरू हुआ था. कानपुर नगर निगम के जोन-1 के अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए एलआईसी के कर्मचारियों को जनगणना का काम करने का आदेश जारी किया था. नगर निगम के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. संघ का तर्क था कि एलआईसी के कर्मचारियों को उनके मूल कार्यों से हटाकर जनगणना जैसे अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगाना पूरी तरह अनुचित है और इसके लिए निगम के अधिकारी सक्षम नहीं हैं.