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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एलआईसी कर्मियों को जनगणना ड्यूटी से मिली राहत

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारियों को जनगणना कार्यों में ड्यूटी लगाने के मामले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला सुनाया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 10, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:50 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एलआईसी कर्मियों को जनगणना ड्यूटी से मिली राहत

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