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यूपी में शिक्षकों के तबादला नीति पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

UP Teacher Transfer Policy 2026: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है. हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की वर्तमान तबादला नीति और शिक्षकों को सरप्लस घोषित करने की प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 12, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:48 AM IST
यूपी में शिक्षकों के तबादला नीति पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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