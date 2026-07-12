यूपी में शिक्षकों के तबादला नीति पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है. हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की वर्तमान तबादला नीति और शिक्षकों को सरप्लस घोषित करने की प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद 2026 की तबादला नीति से जुड़ा है. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण और उन्हें सरप्लस घोषित करने के लिए जो नियम बनाए गए थे, उन्हें हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता विपिन कुमार आर्य की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया कि सरकार की यह नीति मनमानी है और यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मूलभूत प्रावधानों का उल्लंघन करती है.
जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि तबादला नीति के कई बिंदु कानून सम्मत नहीं हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की गहन सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन विवादास्पद बिंदुओं के आधार पर न तो किसी शिक्षक का तबादला किया जाएगा और न ही किसी को 'सरप्लस' घोषित किया जाएगा.
कोर्ट की प्रमुख चिंताएं
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जाहिर की. कोर्ट का मुख्य तर्क यह है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) का उल्लंघन तबादला नीति के वे नियम जो सीधे तौर पर RTE-2009 के मानकों के विपरीत हैं, उन्हें लागू नहीं किया जा सकता.
शिक्षकों का उत्पीड़न: 'सरप्लस' घोषित करने की वर्तमान प्रक्रिया से शिक्षकों के बीच भारी असंतोष और असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है.
नीति में स्पष्टता का अभाव: कोर्ट ने नीति की तार्किकता पर सवाल उठाते हुए इसे अव्यवहारिक बताया है.
सरकार से जवाब तलब
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह का समय दिया है, जिसके भीतर उन्हें अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा. सरकार को यह बताना होगा कि किस आधार पर और किन नियमों के तहत यह तबादला नीति बनाई गई थी.
शिक्षकों के लिए राहत
हाईकोर्ट के इस आदेश को शिक्षकों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. स्थानांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगने से अब शिक्षकों को तत्काल अपने कार्यस्थल छोड़ने या सरप्लस होने के डर से मुक्ति मिली है। आगामी सुनवाई तक अब कोई भी बलपूर्वक तबादला आदेश प्रभावी नहीं होगा. यह मामला शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढांचे और शिक्षकों के अधिकारों के बीच के संतुलन को तय करने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.