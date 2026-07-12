यूपी में शिक्षकों के तबादला नीति पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

शिक्षकों के लिए राहत

हाईकोर्ट के इस आदेश को शिक्षकों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. स्थानांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगने से अब शिक्षकों को तत्काल अपने कार्यस्थल छोड़ने या सरप्लस होने के डर से मुक्ति मिली है। आगामी सुनवाई तक अब कोई भी बलपूर्वक तबादला आदेश प्रभावी नहीं होगा. यह मामला शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढांचे और शिक्षकों के अधिकारों के बीच के संतुलन को तय करने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.