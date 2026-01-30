Advertisement
दो बालिग​ लंबे समय से रिलेशन में रहे और शादी न हो पाई तो ये अपराध नहीं- इलाहाबाद हाईकोर्ट

Allahabad High court: लंबे समय तक सहमति से दो वयस्कों के बीच रिश्ता रहा है और बाद में शादी नहीं हो पाई है तो वह अपराध नहीं है. ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है....पढ़िए खबर

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:10 AM IST
Allahabad High Court (file)
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर दो वयस्क लंबे समय तक आपसी सहमति से संबंध में रहते हैं, तो बाद में शादी का वादा पूरा नहीं होने भर से वह आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता.  इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-69 के तहत दर्ज एक मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही मुकदमे की कार्यवाही को रद्द कर दिया.

जानें क्या है मामला
यह मामला अलीगढ़ के गांधी पार्क थाने का है, जहां जितेंद्र कुमार पर शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने और गर्भपात कराने का आरोप है. अलीगढ़ के गांधी पार्क थाने में याची के खिलाफ एफआईआर दर्ज है. साथ ही आरोपी के भाई और भाभी पर भी धमकी देने का आरोप लगाया गया था. एफआईआर के मुताबिक याची युवती के साथ 2014 से 2021 तक संबंधो में रहा, लेकिन बाद में याची ने युवती से शादी करने से इंकार कर दिया. 

आरोपियों ने दी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी 
आरोपियों ने चार्जशीट, संज्ञान आदेश सहित मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी.  याची के वकीन ने दलील दी कि पीड़िता और आरोपी के बीच पढ़ाई के दौरान से ही प्रेम संबंध थे. दोनों वयस्क हैं और सहमति से संबंध में थे. वहीं, प्रतिवादी वकील ने दलील दी कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाए.

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला देते हुए कहा जब दो बालिग सहमति से संबंध रखते हैं तो माना जाता है कि वह अपनी मर्जी से साथ हैं. बाद में शादी न हो पाने को दंडनीय अपराध नहीं ठहराया जा सकता है. हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए ट्रायल कोर्ट में चल रही संपूर्ण कार्यवाही को रद्द कर दिया.

