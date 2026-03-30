लिव इन रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं... इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Prayagraj News: लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे अंतरधार्मिक जोड़े को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े की सुरक्षा की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग होने पर व्यक्ति किसी के साथ भी रह सकता है, उसकी जिंदगी में किसी को भी दखल का कोई अधिकार नहीं है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का हवाला देते हुए कहा कि अंतरधार्मिक जोड़े का लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है. दरअसल, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली लड़की हिंदू और लड़का मुस्लिम है. दोनों ने परिवार से खतरा जताते हुए हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. जस्टिस विवेक कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है.

'कोई कारण नजर नहीं आता'

आगे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया है तो कोर्ट को ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि उनकी सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग को स्वीकार न किया जाए. कोर्ट ने माना कि यहां जो मुद्दा विचाराधीन है वह जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा पाने के मौलिक अधिकार से वंचित किया जाना है, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त संवैधानिक मौलिक अधिकार का दर्जा कहीं अधिक ऊंचा है.

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हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक ने की थी सुरक्षा की मांग

हाईकोर्ट ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अत्यंत पवित्र होने के कारण इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए भले ही विवाह अमान्य या शून्य हो या फिर पक्षों के बीच कोई विवाह हुआ ही न हो. कोर्ट ने फिर दोहराया कि जाति, पंथ, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता. बता दें कि लिव इन में रहने वाले एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के ने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है तो वह जिसके साथ चाहे रह सकता है. उसकी इस पसंद में कोई भी दखल नहीं दे सकता.

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