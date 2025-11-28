'अजनबी व्यक्ति' किसी की जमानत याचिका रद्द नहीं करा सकता....इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई शख्स किसी आपराधिक मामले में न तो शिकायतकर्ता है और न ही पीड़ित, तो उसे उस मामले में आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी तीसरे पक्ष या अजनबी को आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

यह है पूरा मामला

दरअसल, निखिल कुमार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में 16 मार्च, 2016 के बेल ऑर्डर को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी. यह जमानत गाजियाबाद के साहिबाबाद पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 302 (हत्या) और 120-B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोपी को दी गई थी. निखिल के वकील राम प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि याचिकाकर्ता पीड़ित व्यक्ति है. उन्होंने कहा कि जिस शख्स को जमानत मिली थी, वह 2017 में निखिल कुमार के पिता की हत्या कर दी थी. इसमें हत्या का मुकदमा भी दर्ज है. जबकि आरोपी को 2012 के एक मामले में जमानत मिली है.

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से विचार करने को कहा

निखिल के वकील राम प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 18 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट द्वारा 2019 में दी गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फिर से विचार करने के लिए अदालत के पास भेज दिया था. इस मामले में आरोपी को 2017 के हत्या के एक मामले में जमानत मिली थी. ऐसे में कोर्ट को साफ हो गया कि 2012 और 2017 के दोनों मामले अलग अलग थे.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरे पक्ष के अधिवक्ता ने किया कड़ा विरोध

निखिल कुमार का कोर्ट यह कहना था कि अगर आरोपी को हत्या के मामले में फिर से जमानत मिलती है तो वह एक बार फिर अपराध कर सकता है. वहीं, दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया. दूसरे पक्ष के वकील आनंद पति तिवारी ने कहा कि आवेदनकर्ता का 2012 के मामले से कोई लेना- देना नहीं है. आवेदनकर्ता 2012 के मामले में ना तो गवाह है और ना ही पीड़ित. जस्टिस कृष्ण पहल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले से पूरी तरह अलग है क्योंकि वह ना तो मुखबिर है और ना ही पीड़ित.

कोर्ट ने पीड़ित शब्द का स्पष्ट मतलब भी बताया

अदालत ने 'पीड़ित' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले से पूरी तरह अनजान है और 'पीड़ित' शब्द का मतलब केवल उस व्यक्ति से है जिसे उस मामले में किसी तरह का नुकसान हुआ हो. अदालत ने कहा कि आवेदक के पास जमानत रद्द करने की मांग करने का कोई हक नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी 'बाहरी' या अनजान शख्स द्वारा आपराधिक कार्यवाही में किसी भी तरह के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने निखिल कुमार पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.