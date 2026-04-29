शादी में बधाई मांगना किन्नरों का हक नहीं.... इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई है. कोर्ट ने कहा कि शादी या बच्चों के जन्म पर बधाई किन्नरों का हक नहीं है. इतना ही नहीं कोर्ट ने किन्नरों की जजमानी के लिए इलाका तय करने की मांग को भी खारिज कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने किन्नरों की रिट याचिका को रद्द कर दिया है.

गोंडा में किन्नरों ने दाखिल की थी याचिका

दरअसल, यूपी के गोंडा में किन्नरों की ओर से बधाई और जजमानी के लिए सुरक्षा और उनका इलाका तय करने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ता रेखा देवी का कहना था कि किन्नरों के पास शादी ब्याह और बच्चों के जन्म पर बधाई लेने का परंपरागत अधिकार रहा है. ऐसे में किन्नरों के सीमा क्षेत्र को लेकर अक्सर दो गुटों में टकराव की खबरें आती रही हैं.

ऐसे अधिकार कानूनी रूप से जायज नहीं

रेखा देवी की मांग थी कि किन्नरों के बीच टकराव को रोकने के लिए इलाके में बधाई लेने के लिए एक खास इलाका घोषित करने की मांग की थी. इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी कानूनी आधार के अभाव में ऐसे अधिकारों को कानूनन जायज नहीं ठहराया जा सकता. जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की सिंगल बेंच ने रेखा देवी की याचिका को खारिज करते कर दिया.

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कानूनी तरीके छोड़कर कोई भी पैसा या टैक्स नहीं वसूल सकता

जस्टिस माथुर की खंडपीठ ने कहा कि किसी भी इंसान या समूह को कानूनन तय तरीकों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति से पैसा, टैक्स, फीस या सेस वसूलने की मंजूरी देने वाला कोई कानूनी आधार नहीं है. किन्नरों द्वारा मांगे गए ऐसे अधिकार कानूनन ठीक नहीं है. इतना ही नहीं अदालतें कानून के किसी भी आधार के बिना याचिकाकर्ता के कार्यों को वैध नहीं ठहरा सकतीं.

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