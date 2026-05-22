Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3225876
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

बाहुबलियों पर हाईकोर्ट का बड़ा शिकंजा! राजा भैया-बृजभूषण समेत 50 से ज्यादा नामों पर रिपोर्ट तलब, गन लाइेंस और सरकारी सुरक्षा की होगी जांच

UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में गन कल्चर और बाहुबलियों के प्रभाव को लेकर सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने प्रदेश के चर्चित बाहुबलियों और रसूखदार नेताओं की पूरी 'आपराधिक कुंडली'सरकार से तलब कर ली है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 22, 2026, 05:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

UP News: उत्तर प्रदेश में गन कल्चर और बाहुबलियों को मिले शस्त्र लाइसेंसों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राजा भैया, बृजभूषण सिंह, अब्बास अंसारी और धनंजय सिंह समेत 50 से ज्यादा बाहुबलियों और रसूखदारों की आपराधिक कुंडली यूपी सरकार से तलब की है. साथ ही इन लोगों को मिली सरकारी सुरक्षा और गन लाइसेंस की भी जांच के आदेश दिए गए हैं.

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने गृह विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 26 मई तक विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि संबंधित जिलों के पुलिस कप्तान और कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त लिखित अंडरटेकिंग देंगे कि कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है. अगर तथ्य छिपाए गए तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे.

क्या है पूरा मामला?
संतकबीरनगर निवासी जयशंकर उर्फ बैरिस्टर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि शस्त्र लाइसेंस जारी करने में नियमों की अनदेखी की जा रही है. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रदेशभर में जारी हथियार लाइसेंसों और दागी लोगों को मिली सुरक्षा पर सवाल खड़े किए. 

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि प्रदेश में इस समय 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी हैं. इनमें 6,062 ऐसे लोग शामिल हैं जिन पर दो या उससे अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इसके अलावा 23 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं और करीब 20,960 परिवारों के पास एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस मौजूद हैं. इन आंकड़ों पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में स्थानीय पुलिस प्रभावशाली लोगों की जानकारी छिपा लेती है, इसलिए पारदर्शिता जरूरी है.

कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
हाईकोर्ट ने कहा कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा पैदा करता है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर हथियार आत्मरक्षा के बजाय डराने और दबदबा बनाने का जरिया बन जाएं, तो वे सुरक्षा नहीं बल्कि खौफ पैदा करते हैं. बेंच ने कहा कि ऐसा समाज जहां हथियारबंद लोग ताकत के दम पर प्रभाव कायम करें, वह न तो शांतिपूर्ण हो सकता है और न सुरक्षित.

इन बाहुबलियों की मांगी गई रिपोर्ट
कोर्ट ने नोएडा, मेरठ, आगरा, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर जोन के कई चर्चित बाहुबलियों और अपराधियों की जानकारी तलब की है. इनमें राजा भैया, बृजभूषण सिंह, अब्बास अंसारी, विजय मिश्रा, मदन भद्दो, हाजी याकूब कुरैशी, राजन तिवारी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं. कोर्ट ने पूछा है कि इन लोगों को किस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं और इनके पास कितने हथियार लाइसेंस हैं. 

और पढे़ं: तिरंगा, जज्बा और 'वंदे मातरम'... Everest पर भारत की बेटियों का ऐतिहासिक कारनामा
 

TAGS

UP News Allahabad High Court

Trending news

UP News
बाहुबलियों पर हाईकोर्ट का शिकंजा! बृजभूषण समेत 50 से ज्यादा नामों पर रिपोर्ट तलब
Lucknow news
यूपी में कृषि तकनीकी सहायक के 2759 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कब तक करें आवेदन
Lucknow news
लखनऊ: मनमानी फीस वसूली पर सख्त प्रशासन, 8 स्कूलों को थमाया नोटिस
Lucknow news
UP में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को मिलेगी मुफ्त स्कूटी: जानिए क्या है योजना
Aligarh heatwave
हीटवेव बच्चों के लिए खतरनाक, स्ट्रोक-बुखार के मरीजों की बढ़ी तादाद, जानें कैसे बचें?
Lucknow news
चैंबर ध्वस्तीकरण और लाठीचार्ज के विरोध में लखनऊ के अधिवक्ताओं का हड़ताल
Lucknow news
लखनऊ में DRI का बड़ा प्रहार: बस यात्री से 10.48 करोड़ की हेरोइन बरामद, एक गिरफ्तार
Lucknow news
कौन हैं महाराजा कंस पासी? जिनके ऐतिहासिक किले को लेकर छिड़ा नया विवाद
malhiabad kans ka qila kabristan
लखनऊ के मलिहाबाद में नया धर्म युद्ध! सूरज पासी समेत अन्य 20 कार्यकर्ता हाउस अरेस्ट
Maharajganj mobile tower
महराजगंज में 'शोले' स्टाइल ड्रामा, टावर पर चढ़ी दो सहेलियां, पुलिस के छूटे पसीने