पुलिस हिरासत में दलित की मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, योगी सरकार से मांगा जवाब

Prayagraj News: प्रयागराज के नवाबगंज की पुलिस कस्‍टडी में दलित हीरालाल की मौत का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्‍यायिक जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. इस पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने 10 अक्‍टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है.

यह है पूरा मामला

आरोप है कि प्रयागराज के नवाबगंज में पुलिस ने 26 मई 2025 को बिना किसी एफआईआर के अवैध रूप से हीरालाल को हिरासत में ले लिया था. आरोप है कि हिरासत में पुलिस ने हीरालाल की पिटाई की. इसमें हीरालाल की पुलिस कस्‍टडी में मौत हो गई. इतना ही नहीं आरोप है कि पुलिस ने जबरन परिजनों की सहमति के बगैर अंतिम संस्‍कार भी कर दिया.

राज्‍य सरकार से जवाब मांगा

अब हीरालाल की मौत मामले में अधिवक्ता चार्ली प्रकाश और राघवेंद्र सिंह की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर न्‍यायिक जांच की मांग की गई है. जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस संतोष राय की डिविजन बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्‍य सरकार को अगली तारीख तक जवाब पेश करने को कहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतक परिवार को 25 लाख मुआवजा देने की मांग

पीड़‍ित पक्ष के वकील का कहना है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए. मृतक के परिवार को 25 लाख मुआवजा और एक बेटे की पढ़ाई के लिए भी जरूरी इंतजाम किए जाने का निर्देश देने की मांग की है. फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार के वकील को सुनने के बाद सख्त रुख अपनाया है. पूरे प्रकरण में अब तक हुई कार्रवाई का विस्तृत जवाब अधिकारियों से तलब किया है. जनहित याचिका में राज्य सरकार के गृह सचिव और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर और एसीपी सोरांव के अलावा एसएचओ नवाबगंज पक्षकार बनाया गया है.

यह भी पढ़ें : Prayagraj News: प्रयागराज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सोनू पासी पर जानलेवा हमला, बीजेपी नेता को घेरकर लाठी-डंडों से पीटा

यह भी पढ़ें : Kaushambi News: 40 दिन में 12 बार डसा लेकिन सपेरे के आगे 5 मिनट न टिका, पकड़ा गया लड़की को बार-बार डसने वाला कोबरा