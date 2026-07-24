UP APO Bharti परीक्षा मामले में इलाहाबा हाईकोर्ट सख्त, UPPSC से श्रेणीवार कट ऑफ तलब; 28 को अगली सुनवाई

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Allahabad High Court on UP APO Bharti/ मो. गुफरान (प्रयागराज): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एपीओ भर्ती प्रक्रिया में श्रेणीवार कटऑफ अंक और मेरिट का विवरण तलब किया है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एपीओ भर्ती-2025 की प्रारंभिक परीक्षा के सभी केटेगरी के कट ऑफ अंक की जानकारी मांगी है. हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी पंकज वर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद सभी जानकारियों को सील्ड कवर में मांगी है.
सभी केटेगरी के कट ऑफ अंक की मांगी जानकारी
लोक सेवा आयोग से एक सप्ताह में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या कोई ऐसा अभ्यर्थी है, जो सामान्य श्रेणी में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक पाया हो. हालांकि, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश सरकारी वकील ने कहा कि ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं है. इस पर कोर्ट ने सभी श्रेणियों के कट ऑफ और मेरिट की जानकारी तलब की है.
28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
28 जुलाई को हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा. जस्टिस मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. पिछली सुनवाई पर आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा में ओबीसी केटेगरी का कट ऑफ अंक जनरल कैटेगरी के कट ऑफ अंक से कम है, इसलिए याचिका खारिज की जानी चाहिए.
क्या बोले याचियों के अधिवक्ता?
इस पर याचियों के अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने जनरल कैटेगरी के कट ऑफ अंक से ज्यादा नंबर पाए हैं, लेकिन उन्हें जनरल कैटेगरी में स्थान नहीं दिया गया है. उनका कहना था कि उन अभ्यर्थियों का माइग्रेशन जनरल में कर दिया जाएगा तो याची अपनी कैटेगरी में उत्तीर्ण हो जाएंगे.
क्या है ये पूरा मामला?
आपको बता दें, 30 अप्रैल को उप्र लोक सेवा आयोग ने एपीओ-2025 प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था. पंकज वर्मा और दो अन्य ने उप्र लोक सेवा आयोग के 9 जनवरी 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम और यूपी एपीओ 2025 प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को याचिका के जरिए चुनौती दिया था. इस याचिका में कहा गया कि मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को प्रारंभिक परीक्षा में ओपन केटेगरी में स्थान नहीं दिया गया. उन्हें उनकी ही केटेगरी में रखा गया है, इसलिए आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है. इससे याचियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा में नहीं हो सका.
मेंस परीक्षा को स्थगित करने की मांग
इस याचिका में ऑफिस मेमोरेंडम और प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को निरस्त करने और मेंस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया कि मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स परीक्षा में ओपन केटेगरी में स्थान देते हुए प्रीलिम्स का रिजल्ट फिर से बनाने का आदेश दिया जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग का ऑफिस मेमोरेंडम कहता है कि आरक्षण का लाभ सेलेक्शन के अंतिम चरण में दिया जाएगा. जो यूपी रिजर्वेशन एक्ट 1994 की धारा 3(6) और दीपेंद्र यादव और सौरव यादव और अन्य कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विपरीत है.
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