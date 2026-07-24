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UP APO Bharti परीक्षा मामले में इलाहाबा हाईकोर्ट सख्त, UPPSC से श्रेणीवार कट ऑफ तलब; 28 को अगली सुनवाई

Allahabad High Court on UP APO Bharti: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आई है. एपीओ भर्ती प्रक्रिया में श्रेणीवार कट ऑफ अंक और मेरिट का विवरण तलब किया गया है. हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी पंकज वर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद विवरण तलब किया है. जानिए पूरा मामला...

Written ByPooja Singh
Published: Jul 24, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:54 AM IST
UP APO Bharti परीक्षा मामले में इलाहाबा हाईकोर्ट सख्त, UPPSC से श्रेणीवार कट ऑफ तलब; 28 को अगली सुनवाई
Image Credit: Allahabad High Court

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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