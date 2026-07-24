UP APO Bharti परीक्षा मामले में इलाहाबा हाईकोर्ट सख्त, UPPSC से श्रेणीवार कट ऑफ तलब; 28 को अगली सुनवाई

मेंस परीक्षा को स्थगित करने की मांग

इस याचिका में ऑफिस मेमोरेंडम और प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को निरस्त करने और मेंस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया कि मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स परीक्षा में ओपन केटेगरी में स्थान देते हुए प्रीलिम्स का रिजल्ट फिर से बनाने का आदेश दिया जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग का ऑफिस मेमोरेंडम कहता है कि आरक्षण का लाभ सेलेक्शन के अंतिम चरण में दिया जाएगा. जो यूपी रिजर्वेशन एक्ट 1994 की धारा 3(6) और दीपेंद्र यादव और सौरव यादव और अन्य कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विपरीत है.