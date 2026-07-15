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TGT परीक्षा के 4 सवाल गलत और 37 पाठ्यक्रम से बाहर! इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, चयन बोर्ड से मांगा जवाब

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. टीजीटी अंग्रेजी विषय की परीक्षा में गलत सवाल पूछने के मामले में हाईकोर्ट सख्त है. हाईकोर्ट ने यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. आज दोपहर बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 15, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:17 AM IST
TGT परीक्षा के 4 सवाल गलत और 37 पाठ्यक्रम से बाहर! इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, चयन बोर्ड से मांगा जवाब
Image Credit: Allahabad High Court NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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