TGT परीक्षा के 4 सवाल गलत और 37 पाठ्यक्रम से बाहर! इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, चयन बोर्ड से मांगा जवाब

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Allahabad High Court News/ मो. गुफरान: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असिस्टेंट टीचर (टीजीटी) अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों और पाठ्यक्रम से बाहर के सवालों के मामले में सख्ती दिखाई है. इस मामले में हाईकोर्ट ने यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने आदित्य कुमार सिंह समेत 17 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.
टीजीटी अंग्रेजी परीक्षा में चार गलत सवाल पूछने का आरोप
सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि असिस्टेंट टीचर (टीजीटी) अंग्रेजी विषय की परीक्षा में चार प्रश्न स्पष्ट रूप से गलत थे. जबकि, 37 सवाल पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए थे. याचियों की ओर से कहा गया कि गलत व पाठयक्रम से बाहर के प्रश्नों की वजह से अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है. इन आरोपों पर चयन आयोग के अधिवक्ता ने निर्देश प्राप्त करने के लिए कोर्ट से दो दिन का समय मांगा.
आज दोपहर बाद होगी हाईकोर्ट में सुनवाई
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर गलत और आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे जाने से सालों से मेहनत कर रहे प्रतियोगी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और सरासर अन्याय हो रहा है. अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने सालों तक तय सिलेबस के अनुसार तैयारी की थी. अचानक नेट (NET) या असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के और अमेरिकन व वर्ल्ड लिटरेचर से जुड़े सवाल पूछे जाने के कारण उनके साथ अन्याय हुआ है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनसे अंग्रेजी विषय के प्रश्न संख्या 3, 11, 12, व 100 के साथ पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे गए 37 सवालों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने को कहा है. आज दोपहर बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी.
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