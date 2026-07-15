TGT परीक्षा के 4 सवाल गलत और 37 पाठ्यक्रम से बाहर! इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, चयन बोर्ड से मांगा जवाब

टीजीटी अंग्रेजी परीक्षा में चार गलत सवाल पूछने का आरोप

सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि असिस्टेंट टीचर (टीजीटी) अंग्रेजी विषय की परीक्षा में चार प्रश्न स्पष्ट रूप से गलत थे. जबकि, 37 सवाल पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए थे. याचियों की ओर से कहा गया कि गलत व पाठयक्रम से बाहर के प्रश्नों की वजह से अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है. इन आरोपों पर चयन आयोग के अधिवक्ता ने निर्देश प्राप्त करने के लिए कोर्ट से दो दिन का समय मांगा.