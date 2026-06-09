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निर्दोष को जेल भेजा तो पुलिस भरेगी 25 हजार का जुर्माना, शांति भंग के फर्जी मामलों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि है और किसी भी नागरिक को बिना कानूनी आधार के मनमाने ढंग से हिरासत में रखना अब पुलिस अधिकारियों को भारी पड़ेगा.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 09, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:34 PM IST
निर्दोष को जेल भेजा तो पुलिस भरेगी 25 हजार का जुर्माना, शांति भंग के फर्जी मामलों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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