अवैध हिरासत का भुगतान सीधे अफसरों की जेब से

कोर्ट के इस आदेश का सबसे सख्त पहलू मुआवजे का प्रावधान है. यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखता है, तो उसे पीड़ित को ₹25,000 प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा. विशेष रूप से, यदि किसी व्यक्ति को 8 दिनों तक गलत तरीके से हिरासत में रखा गया है, तो उसे ₹2 लाख का हर्जाना दिया जाएगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जुर्माना सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि दोषी पुलिस अधिकारियों के वेतन से काटा जाएगा। इससे पुलिस प्रशासन में जवाबदेही तय होगी.