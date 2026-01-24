Advertisement
Prayagraj News: शहीद अब्दुल गनी शाह मजार के ध्वस्तीकरण पर इलाहाबाद HC ने लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

Allahabad High Court: शहीद अब्दुल गनी शाह मजार के ध्वस्तीकरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:59 AM IST
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज:  इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आई है. शहीद अब्दुल गनी शाह मजार के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी गई है. हाईकोर्ट ने कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने मजार और कब्रिस्तान से जुड़े विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. जस्टिस प्रकाश पाड़िया की सिंगल बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद ये आदेश दिया.

विवादित स्थल पर तोड़फोड़ पर रोक
मजार कमेटी को मंडलायुक्त के समक्ष स्थगन आदेश की अर्जी देने के लिए कहा गया है. हाईकोर्ट ने मंडलायुक्त को कमेटी की स्थगन अर्जी पर तीन सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है. इस दौरान हाईकोर्ट ने विवादित स्थल पर किसी भी तरह के तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है. याची के अनुसार 19 नवंबर 2025 को मजार और कब्रिस्तान के कुछ हिस्से को हटाने का आदेश दिया गया. इसी आदेश को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जस्टिस प्रकाश पाड़िया की सिंगल बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद आदेश दिया.

