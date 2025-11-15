Prayagraj News: यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद गिराने पर लगाई रोक

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर स्थित नूरी जामा मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि आगे कोई भी विध्वंस कार्रवाई न की जाए. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने मस्जिद की प्रबंध समिति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. सरकारी वकील ने भी अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की कार्रवाई न होने का आश्वासन दिया है. 17 नवंबर को अब मामले में हाईकोर्ट अगली सुनवाई करेगा.

Allahabad हाईकोर्ट ने दी फौरी राहत

सड़क चौड़ीकरण की जद में आने के जिला प्रशासन के नोटिस के बाद मस्जिद प्रबंधन ने कुछ हिस्से को पहले ही खुद ही ध्वस्त किया है. सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने कहा कि ध्वस्तीकरण मस्जिद के पास की सड़क को चौड़ा करने के लिए किया गया और यह काम पहले ही पूरा हो चुका है. मस्जिद कमेटी के वकील ने आशंका जताई है कि अगर उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिला तो मस्जिद को और भी ध्वस्त किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने मामले में फौरी राहत देते हुए अगली सुनवाई पर राज्य सरकार के वकील से जानकारी मांगी है.

प्रचलित स्थापत्य शैली में निर्मित 180 साल पुरानी मस्जिद

फतेहपुर जिले के ललौली गाँव में स्थित नूरी जामा मस्जिद, उस समय प्रचलित स्थापत्य शैली में निर्मित 180 साल पुरानी मस्जिद है. पिछले साल, उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से मस्जिद के महत्वपूर्ण हिस्से को ध्वस्त करने के अपने प्रस्ताव के संबंध में प्रबंधन को एक नोटिस जारी किया था.

मीडिया रिपोर्टों की मानें तो, फतेहपुर जिले में 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद के एक हिस्से को भी दिसंबर 2024 में कथित अतिक्रमण के कारण बुलडोजर से गिराया गया था. उस समय भी मस्जिद प्रबंधन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन समय पर कोई राहत नहीं मिली. इसके बाद के घटनाक्रमों के कारण, वह याचिका अंततः वापस ले ली गई और नए सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी गई.