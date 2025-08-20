अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दो साल की सजा पर रोक, जानें क्या मऊ में नहीं होगा उपचुनाव?
अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दो साल की सजा पर रोक, जानें क्या मऊ में नहीं होगा उपचुनाव?

Abbas Ansari: हेट स्पीच मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक लगा दी है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 20, 2025, 03:07 PM IST
Abbas Ansari/मोहम्मद गुफरानसुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक और दिवंगत बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक लगा दी. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने अब्बास अंसारी की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश सुनाया. कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में लंबित अपील का निस्तारण नियमानुसार किया जाए.

क्या था मामला?
2022 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब्बास अंसारी ने एक भाषण में अधिकारियों को धमकी दी थी. इस मामले में मऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 153ए, 189, 506 और 171एफ के तहत दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. साथ ही दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया था. भाषण के दौरान मंच पर मौजूद उनके चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी को भी दोषी करार देते हुए छह महीने की सजा सुनाई गई थी.

विधायकी हुई थी समाप्त
1 जून 2025 को सजा के आधार पर अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. निर्वाचन आयोग ने मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी थी.

हाईकोर्ट से राहत
अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सजा पर रोक लगाकर अब्बास अंसारी को राहत दी है. माना जा रहा है कि इसके बाद उनकी विधायकी बहाल हो जाएगी और मऊ सदर सीट पर प्रस्तावित उपचुनाव टल सकता है.

और पढे़ं:  छी! ऐसा कौन करता है... RO पानी के कैनों पर पेशाब करता बच्चा कैमरे में कैद,  दुकानों और घरों में होती सप्लाई 
 

