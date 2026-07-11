प्रयागराज में इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक, नगर निगम समेत तीन विभागों से मांगा जवाब

अगली सुनवाई तक कोई निर्माण काम नहीं

हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों को 30 जुलाई तक सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई और अगले आदेश तक शवदाह गृह से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्माण या अन्य कार्य नहीं किया जाएगा. याचिका में दावा किया गया है कि जिस स्थान पर इलेक्ट्रिक शवदाह गृह (Electric Crematorium) का निर्माण किया जा रहा है, वह क्षेत्र नदी तट विकास (रिवरफ्रंट डेवलपमेंट) के लिए निर्धारित है और वहां अन्य प्रकार के निर्माण कार्य नियमों के विपरीत हैं.