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प्रयागराज में इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक, नगर निगम समेत तीन विभागों से मांगा जवाब

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नैनी अरैल में स्थित प्राइवेट स्कूल के पास बनाए जा रहे इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी है. नगर निगम समेत तीन विभागों से मांगा जवाब.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 11, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:03 AM IST
प्रयागराज में इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक, नगर निगम समेत तीन विभागों से मांगा जवाब
Image Credit: Allahabad High Court (file)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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