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Prayagraj News: समय पर केस डायरी न भेजने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, UP सरकार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना!

Allahabad High court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जमानत याचिका के निस्तारण में पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई 10 दिन से अधिक की देरी पर उत्तर प्रदेश सरकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 16, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:58 AM IST
Prayagraj News: समय पर केस डायरी न भेजने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, UP सरकार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना!
Image Credit: Allahabad High Court (file)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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