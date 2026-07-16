Prayagraj News: समय पर केस डायरी न भेजने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, UP सरकार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना!

इसके साथ ही कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि जांच के बाद यह जुर्माना राशि लापरवाह पुलिस अधिकारियों से वसूल कर पीड़ित (याची) को दी जाए. हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण की जांच के भी दिए आदेश, हाईकोर्ट ने कहा जांच के बाद जुर्माने की राशि लापरवाह पुलिस अधिकारियों से वसूलना होगा. पुलिस अधिकारियों से जुर्माने की राशि वसूलकर याची को देना होगा.