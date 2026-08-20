प्रयागराज में बारिश के बाद जलभराव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, DM और नगर आयुक्त से मांगा हलफनामा

राज्य चुनें
Prayagraj waterlogging: प्रयागराज में पिछले दिनों हुई भारी बारिश ने शहर की सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक दावों की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है. मानसून की बारिश के बाद संगम नगरी के कई शहरी और निचले इलाकों में भीषण जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई. सड़कों पर कई फीट तक पानी भर जाने के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. बारिश थमने के दो दिन बाद भी जब दर्जनों मोहल्लों और सैकड़ों घरों से पानी की निकासी नहीं हो सकी, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में खुद हस्तक्षेप किया और संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका कायम की. अदालत की इस सख्त कार्रवाई ने स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है.
जलभराव से बदहाल हुई आम जनता की जिंदगी
शहर के दर्जनों इलाकों में बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों के भीतर तक घुस गया. रसोई से लेकर बेडरूम तक जलभराव होने की वजह से नागरिकों का रहना मुश्किल हो गया. पीने के साफ पानी, बिजली और रोजमर्रा के सामानों के लिए लोगों को भारी किल्लत का सामना करना पड़ा. सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, मरीजों और छोटे बच्चों को हुई. नाले-नालियों का कचरा सड़कों और गलियों में तैरने लगा, जिससे क्षेत्र में बीमारियां फैलने का डर भी पैदा हो गया है. जल निकासी की कोई पुख्ता व्यवस्था न होने के कारण लोगों को खुद ही बाल्टियों से पानी बाहर निकालते देखा गया. इस दुर्दशा ने नगर निगम और जिला प्रशासन के उन सभी दावों को हवा में उड़ा दिया, जिनमें मानसून से पहले नाले-नालियों की पूरी सफाई के बड़े-बड़े वादे किए गए थे.
हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी और नाराजगी
मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की इस बदहाली पर गहरा दुख और सख्त नाराजगी व्यक्त की है. अदालत ने कहा कि बारिश खत्म होने के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अगर पानी नहीं निकल पा रहा है, तो यह मौजूदा व्यवस्था और प्रशासनिक नाकामी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है. हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई और जलभराव से निपटने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता. अदालत ने आम जनता को हो रही इस भारी परेशानी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए साफ कहा कि नागरिकों को इस तरह की नरकीय स्थिति में जीने के लिए मजबूर नहीं छोड़ा जा सकता.
अधिकारियों को देना होगा जवाब और हलफनामा
हाईकोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए प्रयागराज के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को निजी तौर पर जवाबदेह ठहराया है. अदालत ने आज होने वाली सुनवाई के दौरान दोनों उच्च अधिकारियों को अपना विस्तृत व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है. इस हलफनामे में प्रशासन को यह पूरी जानकारी देनी होगी कि शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अब तक क्या-क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और भविष्य के लिए उनकी क्या योजना है. अदालत यह जानना चाहती है कि नाला सफाई पर कितना बजट खर्च हुआ और उसके बाद भी ऐसी नौबत क्यों आई. अगर अधिकारी अपनी तैयारियों से अदालत को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन पर कड़े कदम उठाए जाने की पूरी संभावना है.