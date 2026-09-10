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थाने में अवैध कस्टडी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार; '12 अप्रैल से CCTV खराब' बताने पर भड़के जस्टिस अतुल श्रीधरन

Allahabad High Court: देवरिया पुलिस के रवैए और थाने में चार लोगों को अवैध हिरासत में रखने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया है. 13 से 24 अप्रैल के बीच अवैध रूप से बिठाए गए महेंद्र गौर और तीन अन्य की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पीड़ितों को हर्जाना देने का आदेश दिया है. हद तो तब हो गई जब कोर्ट के मांगने पर पुलिस ने 12 अप्रैल से ही थाने के सीसीटीवी कैमरे खराब होने की बात कही, जिस पर बेंच ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई.

Written ByMohammad GufranEdited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 10, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:21 AM IST
थाने में अवैध कस्टडी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार; '12 अप्रैल से CCTV खराब' बताने पर भड़के जस्टिस अतुल श्रीधरन
Image Credit: Allahabad High Court (file)

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Mohammad Gufran

Mohammad Gufran

मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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