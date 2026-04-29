Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3197219
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट की मानवाधिकार आयोग पर कड़ी टिप्पणी: मदरसों की EOW जांच पर रोक

Prayagraj News:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली और उत्तर प्रदेश के मदरसों के विरुद्ध जारी जांच के आदेशों पर एक टिप्पणी की है. कोर्ट ने न केवल प्रदेश के 588  अनुदानित मदरसों की ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) से जांच कराए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 29, 2026, 10:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इलाहाबाद हाईकोर्ट की मानवाधिकार आयोग पर कड़ी टिप्पणी: मदरसों की EOW जांच पर रोक

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली और उत्तर प्रदेश के मदरसों के विरुद्ध जारी जांच के आदेशों पर एक टिप्पणी की है. कोर्ट ने न केवल प्रदेश के 588  अनुदानित मदरसों की ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) से जांच कराए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, बल्कि मानवाधिकार आयोग की भूमिका और उसकी निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं. यह मामला उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बीच एक बड़ा विवाद के रूप में उभरकर सामने आया है.

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल, सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने आयोग की सक्रियता और उसकी प्राथमिकताओं को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि जब समाज में अल्पसंख्यकों या मुस्लिमों की 'मॉब लिंचिंग' जैसी घटनाएं होती हैं, तब मानवाधिकार आयोग अक्सर मौन साधे रहता है. कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि जो आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बना है, वह अपनी मूल ड्यूटी निभाने के बजाय अब मदरसों की वित्तीय जांच के आदेश दे रहा है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आयोग का इस प्रकार जांच के निर्देश देना उसकी कार्यसीमा से बाहर प्रतीत होता है.

कोर्ट ने मामले की गहराई से समीक्षा करते हुए कहा कि मानवाधिकार आयोग द्वारा मदरसों की जांच ईओडब्ल्यू से कराए जाने का निर्देश देना 'प्रथम दृष्टया' गैरकानूनी है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने आयोग के इसी निर्देश को आधार बनाकर  588 अनुदानित मदरसों के विरुद्ध आर्थिक अपराध शाखा की जांच शुरू करवाई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आयोग के पास इस तरह की दंडात्मक या वित्तीय जांच का आदेश देने का वैधानिक अधिकार नहीं है. हाईकोर्ट ने इन दलीलों को गंभीरता से लेते हुए जांच की प्रक्रिया को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

भविष्य की सुनवाई और संभावित प्रभाव
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश ने राज्य सरकार और मानवाधिकार आयोग दोनों को ही बैकफुट पर ला दिया है.  न्यायालय ने अब इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख निर्धारित की है। इस अंतरिम रोक से प्रदेश के सैकड़ों शिक्षण संस्थानों को तात्कालिक राहत मिली है, जो ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के दायरे में आ रहे थे. अब 11 मई को होने वाली विस्तृत सुनवाई में यह तय होगा कि क्या आयोग अपनी शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा था और क्या राज्य सरकार को इस जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति मिलेगी या नहीं. यह फैसला आने वाले समय में आयोगों की शक्तियों और मदरसों के प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में एक मिसाल साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें : बर्थडे पार्टी में 'केक' पर कत्लेआम का इंसाफ! पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए ट्रिपल मर्डर के दो आरोपी, इलाके में भारी तनाव"
 

TAGS

prayagraj news

Trending news

prayagraj news
इलाहाबाद हाईकोर्ट की मानवाधिकार आयोग पर कड़ी टिप्पणी: मदरसों की EOW जांच पर रोक
bulandshahr triple murder
बर्थडे पार्टी में कत्लेआम का इंसाफ! पुलिस मुठभेड़ में घायल ट्रिपल मर्डर के दो आरोपी
Deoria Accident
देवरिया में दर्दनाक हादसा: पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, कटर से काटकर निकाले गए शव
Ganga Expressway inauguration
UP में आज 'एक्सप्रेस' रफ्तार का नया युग: PM मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन
up breaking news
PM Modi In Varanasi LIVE: PM मोदी ने की वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Azamgarh news
महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी में 'रिश्वत का खेल' बेनकाब! रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार
Pilibhit news
यूपी के इस जिले में खुलेगा देश का पहला जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र, किसानों को तोहफा
ganga expressway
12 जिले और एक रास्ता...यूपी को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, मेरठ-प्रयागराज और भी करीब
Muzaffarnagar news
पानी की टंकी पर चढ़े युवक.... रील के जुनून में पूरे गांव की सेहत से किया खिलवाड़
YEIDA
नोएडा में प्लॉट खरीदने का प्लान है? यीडा की नई प्लॉट स्कीम के लिए करें आवेदन