Prayagraj News: पुलिस की लापरवाही पर इलाहाबाद HC नाराज, 13 साल पुराने हत्या मामले में गौतमबुद्धनगर कमिश्नर और हापुड़ SSP तलब

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक गंभीर मामले में पुलिस की भूमिका पर तीखी नाराजगी जताते हुए गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और हापुड़ के SSP को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने गैर-जमानती वारंट की तामील में लापरवाही बरती, जिससे अपराधी को राहत मिली और न्यायिक प्रक्रिया बाधित हुई. हाईकोर्ट ने इसे पुलिस और अपराधी के संभावित साठगांठ का उदाहरण बताया. जस्टिस सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने इस मामले को पुलिस-अपराधी की संभावित ‘सांठगांठ’ का उदाहरण बताते हुए 12 फरवरी, 2026 को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की है.

आरोपी ने हलफनामे में खारिज किया दावा

मामला हत्या, कौशल किशोर उर्फ बाबा की अपील से जुड़ा है, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए वारंट जारी कर बुलाया था.सूरजपुर थाना प्रभारी ने कोर्ट में रिपोर्ट दी कि आरोपी का पता सत्यापित नहीं हो पाया. ऐसे में वारंट को वापस किया जा रहा है. हालांकि आरोपी ने खुद 10 जनवरी को हलफनामा दाखिल करके पुलिस द्वारा वारंट की जानकारी देने की बात स्वीकार की. हाईकोर्ट ने पुलिस और आरोपी के बयानों में विरोधाभास देखते हुए इसे पुलिस और आरोपी की मिलीभगत माना है.

अपराधी को स्थानीय पुलिस मैनेज कर रही-हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराधी स्थानीय पुलिस को मैनेज कर रहा था. गैर जमानती वारंट को विफल करने का प्रयास किया गया, ताकि मेरिट पर सुनवाई न होने पाए. हाईकोर्ट ने इसे सेवा में कदाचार, अक्षमता और अवमानना का मामला माना है. वारंट तामील से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों को हलफनामा दाखिल कर अपनी विफलता स्पष्ट करने को कहा है. जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस सत्यवीर सिंह की डिविजन बेंच ने दिया आदेश.

कब का है पूरा मामला?

अपीलकर्ता कौशल किशोर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में नोएडा के एडिशनल सेशन जज द्वारा 30 सितंबर 2019 को 2013 में दोषी ठहराने वाले फैसले को चुनौती दी थी. जिसमें अपीलकर्ता को उम्रकैद और 50000 जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. अपीलकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इस आधार पर जमानत दी थी कि वह पहले ही 10 साल और 4 महीने की सजा पहले ही जेल में काट चुका था और उसके द्वारा अर्जित छूट को मिलाकर कुल 11 साल और 3 महीने की सजा पूरी हो चुकी थी. कई बार मामले को रिकॉल अर्जी पर सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया लेकिन अपीलकर्ता की तरफ से कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ.

इसके बाद हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिए गए कि नोएडा के सीजेएम अपीलकर्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करेंगे. कोर्ट ने पाया कि सीजेएम नोएडा ने 17 अक्टूबर 2025 को अपीलकर्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. यह भी पता चला कि नोएडा के सूरजपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज ने 11 नवंबर 2025 को सीजेएम को एक रिपोर्ट सौंपी थी.इस रिपोर्ट में कहा गया कि गैर जमानती वारंट में दिया गया अपीलकर्ता का पता सत्यापित नहीं किया जा सका इसलिए वारंट वापस लौटाया जा रहा है. गैर जमानती वारंट पर अपीलकर्ता का पता वही है जो उसके द्वारा दायर अपील में दर्ज था.

