हाईकोर्ट ने दिया था 'डेडलाइन' का आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल सितंबर 2025 में सुनवाई के दौरान विभाग को सख्त हिदायत दी थी. कोर्ट ने आदेश दिया था कि विभाग हर हाल में 6 सप्ताह के भीतर अपनी जांच पूरी करे. इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि यदि 6 सप्ताह में जांच पूरी नहीं होती है, तो परमहंस गुप्ता का निलंबन स्वतः ही समाप्त माना जाएगा. यही नहीं, कोर्ट ने कर्मचारी को बहाल कर उसका बकाया वेतन भी देने का आदेश जारी किया था.