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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज/वाराणसी: इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आज की एक बहुत बड़ी और प्रशासनिक अमले को हिला देने वाली खबर सामने आ रही है. माननीय उच्च न्यायालय ने अदालत के पुराने आदेश का अनुपालन न करने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर (CP) को आज ही दोपहर 2:00 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष पेश होने का सख्त निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह कदम विभाग के एक कर्मचारी के निलंबन मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने पर उठाया है।
जानिए क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला पुलिस विभाग के कर्मचारी परमहंस गुप्ता से जुड़ा हुआ है. परमहंस गुप्ता को नवंबर 2024 में विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया था. इस विभागीय कार्रवाई के खिलाफ परमहंस गुप्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निलंबन आदेश को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता (याची) का तर्क था कि निलंबन के बाद भी उनके खिलाफ कोई औपचारिक आरोपपत्र जारी नहीं किया गया है, और स्थापित नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को बिना आरोपपत्र के इतने लंबे समय तक सस्पेंड नहीं रखा जा सकता.
हाईकोर्ट ने दिया था 'डेडलाइन' का आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल सितंबर 2025 में सुनवाई के दौरान विभाग को सख्त हिदायत दी थी. कोर्ट ने आदेश दिया था कि विभाग हर हाल में 6 सप्ताह के भीतर अपनी जांच पूरी करे. इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि यदि 6 सप्ताह में जांच पूरी नहीं होती है, तो परमहंस गुप्ता का निलंबन स्वतः ही समाप्त माना जाएगा. यही नहीं, कोर्ट ने कर्मचारी को बहाल कर उसका बकाया वेतन भी देने का आदेश जारी किया था.
कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी कर्मचारी को राहत न देने पर हाईकोर्ट ने वाराणसी पुलिस प्रशासन के मुखिया को खुद जवाब देने के लिए बुलाया.
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