Add Zee Business As A Preferred Source
App

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को किया तलब, आदेश की नाफरमानी पर कोर्ट सख्त! जानें क्या है पूरा मामला?

Varanasi News: वाराणसी पुलिस कमिश्नर को स्पष्टीकरण सहित हाईकोर्ट ने आज तलब किया है. आदेश का अनुपालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सीपी को तलब किया है. कर्मचारी परमहंस गुप्ता को नवंबर 2024 में निलंबित किया गया,

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 11, 2026, 06:34 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:34 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को किया तलब, आदेश की नाफरमानी पर कोर्ट सख्त! जानें क्या है पूरा मामला?
Image Credit: Allahabad High Court (file)

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इलाहाबाद HC ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को किया तलब,आदेश की नाफरमानी पर कोर्ट सख्त
Prayagraj4 min ago
2
up breaking news25 min ago
3
Lalitpur news6:20 PM IST
4
Gonda Accident5:41 PM IST
5
Lucknow news5:26 PM IST