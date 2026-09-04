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अवैध ध्वस्तीकरण में पुलिस की भूमिका पर बिफरी अदालत, कहा-'कानून व्यवस्था संभालें, अपने हाथ में न लें, कानपुर पुलिस कमिश्नर तलब

कानपुर नगर में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में संपत्ति के कथित अवैध ध्वस्तीकरण और कब्जे के मामले में इलाहाबाद HC ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों और घटना के दिन पुलिस की कार्रवाई का स्पष्टीकरण देने के लिए पुलिस कमिश्नर, कानपुर नगर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.

Written ByMohammad GufranEdited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 04, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:42 AM IST
अवैध ध्वस्तीकरण में पुलिस की भूमिका पर बिफरी अदालत, कहा-'कानून व्यवस्था संभालें, अपने हाथ में न लें, कानपुर पुलिस कमिश्नर तलब
Image Credit: Allahabad High Court (file)

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Mohammad Gufran

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मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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