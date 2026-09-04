अवैध ध्वस्तीकरण में पुलिस की भूमिका पर बिफरी अदालत, कहा-'कानून व्यवस्था संभालें, अपने हाथ में न लें, कानपुर पुलिस कमिश्नर तलब

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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर में पुलिस की मौजूदगी में हुए कथित अवैध ध्वस्तीकरण और कब्जे की घटना पर कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने पुलिस की भूमिका पर सख्त नाराजगी जताते हुए कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर (CP) को 9 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है.पुलिस की मौजूदगी में कथित ध्वस्तीकरण किए जाने का आरोप है.
पुलिस कमिश्नर तलब
कथित अवैध ध्वस्तीकरण के मामले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज हाईकोर्ट ने कानपुर सीपी को 9 सितंबर की अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होकर स्पष्टीकरण देना होगा.
"पुलिस का काम कानून हाथ में लेना नहीं"
हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता के पति की संपत्ति पर अवैध बुलडोजर कार्रवाई और कब्जे में पुलिस की सीधी संलिप्तता दिखती है. पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, न कि खुद कानून को अपने हाथ में लेना.
अपर पुलिस आयुक्त की मौजूदगी
सीसीटीवी फुटेज में अपर पुलिस आयुक्त कानपुर नगर कपिल देव, आरोपी योगेश कुमार सिंह और अरुण अवस्थी मौके पर साफ नजर आ रहे हैं.
सीसीटीवी और केस डायरी ने खोली पोल
आरोपी योगेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विवेचक धर्मा कुशवाहा ने कोर्ट में केस डायरी, तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज पेश किए. फुटेज की समीक्षा में पाया गया कि यह घटना दिनदहाड़े पुलिस की मौजूदगी में अंजाम दी गई.हाईकोर्ट ने कहा केस डायरी और जवाबी हलफनामें में उपलब्ध सामग्री से देखने से लगता है कि शिकायतकर्ता के पति की संपत्ति पर अवैध ध्वस्तीकरण और कब्जे में पुलिस शामिल थी.
'हाई हैंडेडनेस' बर्दाश्त नहीं
अदालत ने पुलिस की इस मनमानी को बेहद गंभीर मामला माना और स्पष्ट किया कि पुलिस की ऐसी 'हाई हैंडेडनेस' (हठधर्मिता) को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
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