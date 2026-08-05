TGT अंग्रेजी परीक्षा में 33 प्रश्न गलत, इलाहाबाद हाईकोर्ट खफा, UPESSC सचिव और परीक्षा नियंत्रक को किया तलब

अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक को आज व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने दोनों जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा है कि प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? कोर्ट ने पूछा है कि आखिर 125 में से 33 प्रश्न कैसे गलत हो गए? कोर्ट ने यह आदेश अभ्यर्थी आदित्य सिंह और 17 अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया.



गलत प्रश्नों से भर्ती प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल

याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गलत और सिलेबस से बाहर के सवाल पूछे गए हैं. सुनवाई के दौरान आयोग के वकील ने भी स्वीकार किया कि परीक्षा में प्रश्नपत्र से जुड़े सवाल त्रुटिपूर्ण थे. प्रारंभिक समीक्षा के बाद विशेषज्ञों की जांच में यह बात सामने आई कि 125 में से 33 प्रश्न गलत थे. शिक्षा सेवा चयन आयोग के वकील ने भी 33 बाहर प्रश्न पूछे जाने की बात स्वीकार की है. हाईकोर्ट ने इस प्रकरण को बेहद गंभीरता से लेते हुए सचिव और परीक्षा नियंत्रक को तलब किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि 33 प्रश्न गलत पूछा जाना पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाता है.