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TGT अंग्रेजी परीक्षा में 33 प्रश्न गलत, इलाहाबाद हाईकोर्ट खफा, UPESSC सचिव और परीक्षा नियंत्रक को किया तलब

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टीजीटी अंग्रेजी विषय की भर्ती परीक्षा में 125 में से 33 प्रश्न गलत और पाठ्यक्रम से बाहर पूछे जाने पर कड़ा रुख अपनाया है. जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने इसे पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने वाला मामला ठहराया है. इसके साथ ही उन्होंने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) के सचिव और परीक्षा नियंत्रक को आज व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 05, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:25 AM IST
TGT अंग्रेजी परीक्षा में 33 प्रश्न गलत, इलाहाबाद हाईकोर्ट खफा, UPESSC सचिव और परीक्षा नियंत्रक को किया तलब
Image Credit: Allahabad High Court News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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