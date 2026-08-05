TGT अंग्रेजी परीक्षा में 33 प्रश्न गलत, इलाहाबाद हाईकोर्ट खफा, UPESSC सचिव और परीक्षा नियंत्रक को किया तलब

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Allahabad High Court News/ मो. गुफरान: टीजीटी अंग्रेजी विषय की परीक्षा में गलत सवाल पूछने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त नजर आ रहा है. हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से आयोजित सहायक अध्यापक (TGT) अंग्रेजी विषय की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट ने परीक्षा में कुल 125 प्रश्नों में से 33 प्रश्न (लगभग 25 प्रतिशत से अधिक) गलत और पाठ्यक्रम से बाहर पाए जाने पर नाराजगी जताई है.
अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश
इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक को आज व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने दोनों जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा है कि प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? कोर्ट ने पूछा है कि आखिर 125 में से 33 प्रश्न कैसे गलत हो गए? कोर्ट ने यह आदेश अभ्यर्थी आदित्य सिंह और 17 अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया.
गलत प्रश्नों से भर्ती प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गलत और सिलेबस से बाहर के सवाल पूछे गए हैं. सुनवाई के दौरान आयोग के वकील ने भी स्वीकार किया कि परीक्षा में प्रश्नपत्र से जुड़े सवाल त्रुटिपूर्ण थे. प्रारंभिक समीक्षा के बाद विशेषज्ञों की जांच में यह बात सामने आई कि 125 में से 33 प्रश्न गलत थे. शिक्षा सेवा चयन आयोग के वकील ने भी 33 बाहर प्रश्न पूछे जाने की बात स्वीकार की है. हाईकोर्ट ने इस प्रकरण को बेहद गंभीरता से लेते हुए सचिव और परीक्षा नियंत्रक को तलब किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि 33 प्रश्न गलत पूछा जाना पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाता है.
दोनों अधिकारियों को आज देना होगा स्पष्टीकरण
हाईकोर्ट ने आयोग द्वारा गलत प्रश्नों के अंक शेष प्रश्नों में बांटकर नई चयन सूची तैयार करने की दलील पर असंतोष व्यक्त किया. कोर्ट ने कहा कि जब 25% से अधिक प्रश्न गलत हैं, तो यह पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है. इतना ही नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि प्रश्नपत्र तैयार करने की मानक प्रक्रिया (SOP) क्या है और इतनी बड़ी संख्या में गलत सवाल कैसे शामिल हो गए? अब जिम्मेदार अधिकारियों को आज हाईकोर्ट के समक्ष पेश होकर अपना रुख स्पष्ट करना होगा.
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