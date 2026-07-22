चिल्ड्रेन हॉस्पिटल निर्माण में देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, UPSIDCO के MD को किया तलब; 27 जुलाई को अगली सुनवाई

चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के निर्माण में हो रही देरी हाईकोर्ट नाराज

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले में सुनवाई कर रही है. दरअसल, स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल परिसर में 300 बेड का चिल्ड्रेन हॉस्पिटल 2019 से बन रहा है. 2025 कुंभ के पहले चिल्ड्रेन हॉस्पिटल को बनकर तैयार होना था, लेकिन 7 साल से अधिक की समय सीमा बीतने के बाद भी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल का निर्माण कार्य अधूरा है. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से दूसरी बार धनराशि स्वीकृति होने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा करने में देरी क्यों हो रही है?