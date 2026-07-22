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चिल्ड्रेन हॉस्पिटल निर्माण में देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, UPSIDCO के MD को किया तलब; 27 जुलाई को अगली सुनवाई

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसआरएन अस्पताल में निर्माणाधीन चिल्ड्रेन विंग के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने यूपी सिडको के एमडी को अगली सुनवाई पर तलब किया है. उन्हें 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर निर्माण पूरा करने में देरी पर जवाब देना होगा.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 22, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:22 AM IST
चिल्ड्रेन हॉस्पिटल निर्माण में देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, UPSIDCO के MD को किया तलब; 27 जुलाई को अगली सुनवाई
Image Credit: Allahabad High Court NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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