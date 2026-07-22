चिल्ड्रेन हॉस्पिटल निर्माण में देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, UPSIDCO के MD को किया तलब; 27 जुलाई को अगली सुनवाई

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Allahabad High Court News/ मो. गुफरान: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल परिसर (एसआरएन) में चिल्ड्रेन हॉस्पिटल से जुड़े मामले की सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य में देरी पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने यूपी सिडको के एमडी को अगली सुनवाई पर तलब किया है. अब उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होकर निर्माण पूरा करने में देरी पर जवाब देना होगा. 27 जुलाई को हाईकोर्ट मामले में अगली सुनवाई करेगा.
चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के निर्माण में हो रही देरी हाईकोर्ट नाराज
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले में सुनवाई कर रही है. दरअसल, स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल परिसर में 300 बेड का चिल्ड्रेन हॉस्पिटल 2019 से बन रहा है. 2025 कुंभ के पहले चिल्ड्रेन हॉस्पिटल को बनकर तैयार होना था, लेकिन 7 साल से अधिक की समय सीमा बीतने के बाद भी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल का निर्माण कार्य अधूरा है. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से दूसरी बार धनराशि स्वीकृति होने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा करने में देरी क्यों हो रही है?
जानिए क्या है ये पूरा मामला?
डॉ. अरविंद गुप्ता की याचिका (इसे जनहित याचिका का स्वरूप दिया गया है) पर सुनवाई हो रही है. इससे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि पहले भी कई बार काम जल्द पूरा होने का आश्वासन दिया गया है. 2025 में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कोर्ट में कहा था कि चिल्ड्रेन विंग जल्द ही पूरा हो जाएगा और 2-3 महीनों में चालू हो जाएगा. यह सात वर्षों से चल रहा है और राज्य के अधिकारियों द्वारा इसका पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है.
हाईकोर्ट ने की थी कड़ी टिप्पणी
इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि लगता है परियोजना को यूपी सिडको के कुछ अधिकारियों और ठेकेदार के हाथों में छोड़ दिया गया है. चिल्ड्रेन विंग का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था और अभी तक पूरा नहीं हुआ है. कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि अधिकारी प्रयागराज शहर में चिकित्सा सुविधाओं को विकसित करने में उदासीन हैं और लोगों को इलाज के लिए दिल्ली या लखनऊ जाना पड़ रहा है.
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