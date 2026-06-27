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माफिया विजय मिश्रा की बहू को हाईकोर्ट से राहत: धोखाधड़ी और साजिश के मामले में मिली सजा हुई सस्पेंड, मिली बेल

Allahabad High Court: इलाहाबाद HC ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा को धोखाधड़ी और साजिश के मामले में बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दोषसिद्धि के बाद सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है.

Published: Jun 27, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:53 AM IST
माफिया विजय मिश्रा की बहू को हाईकोर्ट से राहत: धोखाधड़ी और साजिश के मामले में मिली सजा हुई सस्पेंड, मिली बेल
Image Credit: Allahabad High Court (file)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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