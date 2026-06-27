माफिया विजय मिश्रा की बहू को हाईकोर्ट से राहत: धोखाधड़ी और साजिश के मामले में मिली सजा हुई सस्पेंड, मिली बेल

भदोही की MP MLA कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा

14 मई 2026 को भदोही की एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ याची रुपा मिश्रा ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की. याची अधिवक्ता ने कहा कि वह निर्दोष है उसे साजिशन झूठे केस में फंसाया गया है. हालांकि राज्य सरकार के वकील ने इस अपील का विरोध किया. अब हाईकोर्ट ने मामले में सभी पहलुओं पर विचार करते हुए सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी.