'धर्मांतरण' मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: 12वीं के छात्रों को राहत से इनकार, एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बड़ी खबर आई है. जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लास 12 के दो छात्रों को बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है. आरोपियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल यह मामला मुरादाबाद का है, जहां दो छात्रों पर एक हिंदू छात्रा को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप है. छात्रा ने शिकायत में कहा कि उसे न केवल बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि मांसाहारी भोजन खाने और कुरान पढ़ने के लिए भी दबाव डाला गया.

कोर्ट ने जताई गहरी चिंता

बता दें कि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस तरह के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी पर अपना धर्म थोपना बेहद गंभीर विषय है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर युवाओं में इस तरह की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो यह समाज के लिए और अधिक चिंताजनक है.

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सीसीटीवी फुटेज सहित अहम साक्ष्य मौजूद

कोर्ट ने पुलिस की केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं. इसमें छात्रा को जबरन बुर्का पहनाने का सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है, जो आरोपों को गंभीर बनाता है.

पढ़ाई पर पड़ा असर, वकीलों का तर्क

पीड़ित छात्रा के वकीलों ने कोर्ट में बताया कि इस पूरे घटनाक्रम का उसकी पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. मानसिक दबाव और डर के कारण उसकी शिक्षा भी बाधित हुई.

गहन जांच की जरूरत, राहत से इनकार

डिवीजन बेंच के जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला गंभीर है और इसकी गहन जांच जरूरी है. ऐसी स्थिति में आरोपियों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि युवावस्था जीवन का वह समय है जब छात्रों को अपनी शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस प्रकार के विवादों में पड़ना चाहिए.

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