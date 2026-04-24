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इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: निजी निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई से पहले नोटिस जरूरी

Prayagraj News: प्रयागराज से एक अहम कानूनी खबर सामने आई है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी निर्माण के ध्वस्तीकरण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निजी संपत्ति पर बने निर्माण को गिराने से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 24, 2026, 09:24 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक अहम कानूनी खबर सामने आई है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी निर्माण के ध्वस्तीकरण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निजी संपत्ति पर बने निर्माण को गिराने से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है.

 कोर्ट का सख्त रुख
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिना नोटिस जारी किए किसी भी व्यक्ति के निजी निर्माण को ध्वस्त करना कानून के खिलाफ है. कोर्ट के अनुसार, संबंधित प्राधिकरण को पहले नोटिस जारी करना होगा और उस नोटिस में संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने और सुनवाई का पूरा अवसर देना अनिवार्य होगा.

याचिका का आधार
यह पूरा मामला प्रयागराज के निवासी गोपाल कृष्ण द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है. याची ने आरोप लगाया था कि उनकी निजी संपत्ति पर बिना किसी पूर्व सूचना और कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्तीकरण कर दिया गया, जो कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

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 विकास प्राधिकरण के अधिकार
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विकास प्राधिकरण को मास्टर प्लान के उल्लंघन में किए गए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है. लेकिन यह कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर ही की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या बिना प्रक्रिया अपनाए की गई कार्रवाई को न्यायसंगत नहीं माना जाएगा.

 कानूनी प्रक्रिया का महत्व
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दोहराया कि कानून का पालन हर स्थिति में सर्वोपरि है. यदि किसी निर्माण को अवैध माना जाता है, तो उसे हटाने के लिए नोटिस देना, सुनवाई का मौका देना और तय समयसीमा का पालन करना जरूरी है. यह प्रक्रिया नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

 

यह फैसला उन मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है, जहां बिना उचित प्रक्रिया के बुलडोजर कार्रवाई की जाती है.हाईकोर्ट का यह निर्देश प्रशासनिक एजेंसियों को कानून के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

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