इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यूपी पंचायत चुनाव पर अहम सुनवाई, मांग पर टिकी सबकी नजरें

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के आयोजन और ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर चल रहा कानूनी विवाद आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस मामले से जुड़ी एक अहम याचिका पर सुनवाई होनी है, जिस पर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हुई हैं. यह मामला राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन और स्थानीय निकायों के अधिकारों से सीधा जुड़ा है.

जानें पूरी बात ?

यह याचिका कौशांबी निवासी हेमचंद्र द्वारा दाखिल की गई है। याचिका में राज्य सरकार, पंचायती राज विभाग, राज्य निर्वाचन आयोग और प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति करना संवैधानिक प्रावधानों और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है. याची का मुख्य उद्देश्य प्रशासक नियुक्त किए जाने के सरकारी आदेश को चुनौती देना है. उनका तर्क है कि प्रशासकों की नियुक्ति के बजाय समय पर चुनाव कराना ही संवैधानिक अनिवार्यता है.कोर्ट के समक्ष यह तर्क रखा जाएगा कि प्रशासक का शासन जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी को रोकता है और जमीनी स्तर पर विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है.

कोर्ट से क्या उम्मीदें हैं?

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से दो प्रमुख मांगें रखी जाएंगी. प्रशासक नियुक्ति पर रोक, प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने या उस पर स्थगन आदेश जारी करने की मांग. समयबद्ध चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश देने का आग्रह.

Add Zee News as a Preferred Source

कानूनी और प्रशासनिक महत्व

यह कोई पहला मौका नहीं है जब पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मांग को लेकर पहले से ही कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं. आज की सुनवाई इन सभी मामलों के लिए एक नजीर साबित हो सकती है. राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग का पक्ष भी इस मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा. सरकार की ओर से यह देखा जाना बाकी है कि वे चुनाव में हो रही देरी के लिए किन प्रशासनिक या तकनीकी कारणों का हवाला देते हैं.

भविष्य की राह

प्रयागराज स्थित हाईकोर्ट का आज का रुख यह स्पष्ट करेगा कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जनता की भागीदारी कब तक बहाल हो पाएगी.

यदि कोर्ट प्रशासकों की नियुक्ति पर कोई कड़ा रुख अपनाता है, तो राज्य सरकार को चुनाव की तैयारियों में तेजी लानी पड़ सकती है. वहीं, याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि न्यायपालिका हस्तक्षेप के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो सके.

यह भी पढ़ें : नोएडा साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ₹2.10 करोड़ की ठगी में खाता उपलब्ध कराने वाला गिरफ्तार

