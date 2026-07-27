इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यूपी पंचायत चुनाव पर होगी अहम सुनवाई, समय से चुनाव कराने को लेकर टिकी हैं निगाहें

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Uttar Pradesh Panchayat Election Petition: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के समय पर आयोजन को लेकर दायर की गई एक महत्वपूर्ण याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में की जाएगी. इस याचिका के जरिए यह मांग की गई है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय सीमा के भीतर ही कराए जाएं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके.
क्या है पूरा मामला और किसकी तरफ से दाखिल है याचिका?
यह पूरी कानूनी प्रक्रिया अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और उनके सहयोगियों द्वारा दाखिल की गई एक जनहित याचिका (PIL) के इर्द-गिर्द घूम रही है. याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए राज्य सरकार और संबंधित विभागों को बिना किसी देरी के चुनाव प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए. याचिका में यह भी जोर दिया गया है कि समय पर चुनाव होना जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बेहद जरूरी है.
राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य विभागों का रुख
इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में पूरी तरह से तैयार है. आयोग का मानना है कि चुनाव तय वक्त पर कराए जाने चाहिए. हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग और पंचायती राज विभाग से कड़ा जवाब तलब किया था. अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनावों से जुड़ी सभी संवैधानिक और प्रशासनिक औपचारिकताएं, विशेषकर आरक्षण की प्रक्रिया, समय पर पूरी हो सकें ताकि बाद में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन न आए.
आज की सुनवाई क्यों है महत्वपूर्ण?
आज होने वाली डिवीजन बेंच की सुनवाई पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं. अदालत के रुख से यह साफ हो जाएगा कि यूपी में पंचायत चुनाव समय पर हो पाएंगे या इसमें किसी प्रकार का फेरबदल देखने को मिलेगा. यदि कोर्ट याचिकाकर्ताओं और निर्वाचन आयोग के पक्ष में निर्देश जारी करती है, तो जल्द ही गांवों की सरकार चुनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा और प्रशासन चुनाव की तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ाएगा.