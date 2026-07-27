Add Zee Business As A Preferred Source
App

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यूपी पंचायत चुनाव पर होगी अहम सुनवाई, समय से चुनाव कराने को लेकर टिकी हैं निगाहें

UP Panchayat Elections 2026: प्रदेश में पंचायत चुनावों के समय पर आयोजन को लेकर दायर की गई एक महत्वपूर्ण याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में की जाएगी. इस याचिका के जरिए यह मांग की गई है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय सीमा के भीतर ही कराए जाएं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 27, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:22 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यूपी पंचायत चुनाव पर होगी अहम सुनवाई, समय से चुनाव कराने को लेकर टिकी हैं निगाहें

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
Ayodhya news30 min ago
2
अयोध्या राम मंदिर48 min ago
3
आजमगढ़ हादसा1 hr ago
4
आजमगढ़ क्राइम न्यूज1 hr ago
5
फर्रुखाबाद हत्याकांड2 hrs ago