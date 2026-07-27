इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यूपी पंचायत चुनाव पर होगी अहम सुनवाई, समय से चुनाव कराने को लेकर टिकी हैं निगाहें

राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य विभागों का रुख

इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में पूरी तरह से तैयार है. आयोग का मानना है कि चुनाव तय वक्त पर कराए जाने चाहिए. हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग और पंचायती राज विभाग से कड़ा जवाब तलब किया था. अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनावों से जुड़ी सभी संवैधानिक और प्रशासनिक औपचारिकताएं, विशेषकर आरक्षण की प्रक्रिया, समय पर पूरी हो सकें ताकि बाद में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन न आए.