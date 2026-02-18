Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षकों का ट्रांसफर शासनादेश बरकरार, छात्र हित को बताया सर्वोपरि

Allahabad High Court Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. हाई कोर्ट ने शिक्षकों के ट्रांसफर और समायोजन के आदेश को वैध ठहराया है. साथ ही विरोध वाली याचिकाएं खारिज कर दी है. कोर्ट ने यूपी सरकार के 14 नवंबर 2025 के आदेश को बरकरार रखा है. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:47 AM IST
 Allahabad High Court Verdict: यूपी में शिक्षकों के ट्रांसफर और समायोजन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 14 नवंबर 2025 के शासनादेश को वैध करार दिया है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने एकल और शिक्षक-विहीन प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों की तैनाती से जुड़े इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. 

छात्र हित सर्वोपरि- हाई कोर्ट
जस्टिस मंजू रानी चौहान की सिंगल बेंच ने 39 पन्नों के विस्तृत आदेश में चित्रकूट के अरुण प्रताप सिंह समेत 157 याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं निस्तारित कर दी है और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में राज्य सरकार के 14 नवंबर 25 के स्थानांतरण शासनादेश को बरकरार रखा है. हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षक की व्यक्तिगत सुविधाओं के बजाय छात्र हित सर्वोपरि है.

शासनादेश पूरी तरह से मनमाना-याचिकाकर्ता
इतना ही नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखना राज्य की वैधानिक जिम्मेदारी है. दरअसल, 14 नवंबर 2025 के राज्य सरकार के शासनादेश को शिक्षकों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. याचियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि राज्य सरकार का शासनादेश पूरी तरह से मनमाना है. स्थानांतरण की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है.

स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता अनिवार्य-हाई कोर्ट
दावा किया गया कि जुलाई के बजाय बीच सत्र में शिक्षकों के समायोजन से पढ़ाई बाधित होती है. राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में बताया कि जिन स्कूलों में शिक्षक कम या नहीं हैं, वहां बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है. ऐसे में सेवा की शर्तों के तहत शिक्षकों के समायोजन जरूरी हैं. हाई कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता अनिवार्य है.

हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद रखा शासनादेश बरकरार
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि नीति निर्माण और उसका क्रियान्वयन कार्यपालिका का विशेष अधिकार क्षेत्र में जब तक कोई नीति भेदभाव और मनमानी या कानून के खिलाफ नहीं है, तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. जस्टिस मंजू रानी चौहान की सिंगल बेंच ने करीब 150 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद शासनादेश को बरकरार रखा.

