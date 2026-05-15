इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: 21 से कम उम्र के लड़कों को लिव-इन में नहीं मिलेगी सुरक्षा

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है. कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में कहा है कि यदि लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे पुरुष की आयु विवाह के लिए निर्धारित वैधानिक उम्र यानी 21 वर्ष से कम है, तो अदालत ऐसे रिश्ते को किसी भी प्रकार की कानूनी सुरक्षा या मान्यता प्रदान नहीं कर सकती है. यह निर्णय उन युवाओं के लिए एक बड़ा कानूनी संदेश है जो विवाह की कानूनी उम्र पूरी किए बिना लिव-इन में सुरक्षा की मांग करते हैं.

जानें पूरी जानकारी ?

यह पूरा मामला बिजनौर निवासी एक प्रेमी जोड़े की याचिका से जुड़ा है, जिसमें युवक की आयु 20 वर्ष थी. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में यह दलील दी थी कि वे दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं. उन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी कि उनके परिवारों की ओर से उन्हें जान-माल का खतरा है, इसलिए उनके शांतिपूर्ण जीवन में परिवार के हस्तक्षेप को रोका जाए. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि संविधान के तहत उन्हें अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का पूरा अधिकार है.

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मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का कड़ा हवाला दिया. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस अधिनियम के तहत 21 वर्ष से कम आयु के युवक को कानूनन 'बच्चा' माना गया है. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब देश का कानून किसी युवक को इस उम्र में विवाह की अनुमति नहीं देता, तो अदालत उसे सुरक्षा प्रदान करके एक अवैध विवाह जैसी व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहमति या मान्यता नहीं दे सकती. कोर्ट के अनुसार, कानून के विरुद्ध जाकर किसी भी रिश्ते को न्यायिक संरक्षण देना संभव नहीं है.

इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने अभिभावकों के अधिकारों पर भी अपनी बात रखी. अदालत ने स्पष्ट किया कि माता-पिता या अभिभावकों को कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता है.हालांकि, कोर्ट ने यह भी माना कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे ऊपर है. इसलिए, यदि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा, जबरदस्ती या अवैध हिरासत जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो वे इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं. कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को भी निर्देशित किया है कि ऐसी किसी भी शिकायत पर कानून के अनुसार त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाए. यह फैसला स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कानून द्वारा निर्धारित वैधानिक आयु की सीमाओं से बंधा हुआ है.

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