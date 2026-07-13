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ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने दिया ये तर्क

उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक बनाए जाने के फैसले के खिलाफ दी गई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई को 6 हफ्ते के लिए टाल दिया है. जानिये हाईकोर्ट ने सुनवाई टालने को लेकर क्या तर्क दिया.

Written ByMohammad Gufran
Published: Jul 13, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:56 PM IST
ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने दिया ये तर्क
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mohammad Gufran

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मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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