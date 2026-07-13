ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने दिया ये तर्क

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Prayagraj: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव और ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फिलहाल सुनवाई आगे बढ़ा दी है. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए कहा कि इसी विषय से जुड़ा एक समान विवाद पहले से ही हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की द्वैध पीठ के समक्ष विचाराधीन है. ऐसे में समान मुद्दे पर एकल पीठ द्वारा इस स्तर पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा.
पहले ही निरस्त हो चुके हैं चुनाव टालने वाले आदेश
इस मामले में इससे पहले न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने अरविंद राठौर की याचिका पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए 25 और 26 मई 2026 को जारी उन सरकारी आदेशों को प्रभावहीन माना था, जिनके आधार पर पंचायत चुनाव स्थगित किए गए थे. अदालत ने कहा था कि ये आदेश उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-ए) के तहत जारी किए गए थे, जबकि इसी प्रावधान को पहले ही 'प्रमोद लाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ असंवैधानिक घोषित कर चुकी है.
संविधान के प्रावधानों का किया गया उल्लेख
पूर्व सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 243-ई और 243-के पंचायतों के पांच वर्षीय कार्यकाल और समयबद्ध चुनाव की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं. अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के नियमित चुनाव संवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इन्हें अनावश्यक रूप से टाला नहीं जा सकता.
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और चुनावी तैयारियों पर सवाल
राज्य सरकार की ओर से पंचायत चुनाव में देरी का कारण ओबीसी आयोग की लंबित रिपोर्ट को बताया गया था. इस पर अदालत ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद आयोग अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका है.
वहीं, राज्य चुनाव आयोग ने अदालत को अवगत कराया था कि 10 जून 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है और आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि आयोग का कहना था कि राज्य सरकार से आवश्यक प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सहयोग नहीं मिलने के कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है.
अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाले जाने के बाद पंचायत चुनाव और ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मुद्दे पर अगली कानूनी दिशा लखनऊ खंडपीठ में चल रही सुनवाई और उसके फैसले पर निर्भर करेगी.